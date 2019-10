Gazzetta | Ancelotti vuole conferme da Milik dopo la doppietta col Verona

Gazzetta : Mertens e Callejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : Ancelotti spiega che Insigne trequartista non annacqua l’identità : Il modulo, il fulcro di tutte le critiche mosse ad Ancelotti. Lui che in 8 giornate di campionato ne ha cambiati in continuazione, senza dare riferimenti fissi alla squadra e ai calciatori secondo molti. Ma è proprio lui a spiegare nel post partita che non è così “alcuni pensano che questo cambio di posizioni possa penalizzare l’identità, ma l’identità della squadra è molto chiara” Contro il Verona il Napoli vince una partita ...

Gazzetta : De Laurentiis e Ancelotti hanno messo i giocatori di fronte alle loro responsabilità : La vittoria contro il Verona arriva dopo la sosta per le Nazionali e soprattuto dopo una due giorni in cui il presidente e l’allenatore avevano dato una scossa al Napoli l’intervento a mano aperta del presidente De Laurentiis, schiaffoni mirati, e quello più sottile di Carlo Ancelotti, parole più delicate ma che colpivano in profondità, hanno messo alcuni giocatori di fronte alle loro responsabilità. La Gazzetta dello Sport scrive della ...

Gazzetta : Ancelotti conferma la fiducia a Milik - sarà titolare contro il Verona : Per una volta la Nazionale ha fatto bene al Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, restituendole un Milik tornato a segnare. Una rete che dovrebbe servirgli per lasciarsi alle spalle un inizio di stagione davvero imbarazzante, caratterizzato da una serie infinita di errori sotto porta, che sono costati al Napoli qualche punto in classifica, sia in campionato sia in Champions League. Milik ha chiesto di poter giocare di più, ma ciò non toglie ...

La Gazzetta segue la linea della freddezza tra De Laurentiis e Ancelotti : La Gazzetta dello Sort scrive oggi del rapporto tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti, “chi dice che siano in perfetta sintonia mente”. Nessuna lite, come paventato da qualche parte negli ultimi giorni, ma una telefonata sì. Dopo la gara pareggiata contro il Genk, in cui De Laurentiis “ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions ...

Gazzetta : Insigne deludente. Non reagisce con personalità e Ancelotti lo sostituisce : Il percorso del Napoli nelle prime sette giornate di campionato assomiglia a un “tracciato da rilevamento di scossa tellurica”, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Tre vittorie consecutive prima (Samp, Lecce e Liverpool), poi la sconfitta col Cagliari, con la squadra che diventa di colpo “paurosa e non incisiva”. Poi le prove non brillanti con Brescia e Gent e infine quella, anonima, a Torino. “il migliore attacco della A si è ...

Gazzetta : Insigne-Ancelotti - il tecnico non ha gradito il suo atteggiamento a Torino : Ha fatto discutere ieri la notizia che Insigne non giocasse e che fosse addirittura in tribuna, un segno, secondo molti, che qualcosa non va, forse, tra lui e Carlo Ancelotti. La Gazzetta dello Sport ricorda che Insigne “è sotto osservazione dall’inizio del campionato” e che la scelta di ieri è stato un segnale per tutta la squadra da parte del tecnico per sottolineare che chi non dimostra di essere reattivo sta fuori. Però per ...

Gazzetta : il turnover di Ancelotti non è un vezzo : Sette formazioni diverse in sette partite, questi i numeri del Napoli di Ancelotti, come scrive la Gazzetta dello Sport. Qualcuno ha ipotizzato che Carlo Ancelotti stia lavorando ancora alla fase sperimentale e non ha certezze. Qualcun altro, invece, è convinto che un turnover esagerato potrà creare problemi nel tempo. Ma Ancelotti non si lascia influenzare e va avanti per la sua strada, supportato dall’esperienza che gli permette di ...

Gazzetta : Ancelotti si sarà chiesto come mai con tante rotazioni c’è un calo fisico così evidente : Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no È tutto racchiuso in questa frase il commento di Maurizio Nicita alla prestazione del Napoli di ieri contro il Brescia Tre punti, un San Paolo finalmente pieno e che spinge la squadra sino all’ultimo minuto, Mertens sempre decisivo sotto porta e Di Lorenzo in costante crescita Queste le uniche note positive del lunch match, il che non può ...

Gazzetta : un mercoledì da incubo per Ancelotti : “Stavolta il mix di Carlo Ancelotti non produce un’altra vittoria”. Scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport a commento della prestazione degli azzurri di ieri sera contro il Cagliari. Al termine il tecnico ha scherzato spiegando che non ci sono tragedia da fare sulla situazione di classifica, eppure E ora la classifica si complica, con Inter e Juve che si allontanano e questo incredibile Cagliari di Maran che raggiunge ...

Formazione Napoli-Cagliari - Gazzetta : Ancelotti cambia ancora - torna l’attacco speedy : Manolas regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari, secondo la Gazzetta dello Sport. Smaltiti i problemi fisici, il greco ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe giocare al centro della difesa azzurra in coppia con Koulibaly. Mario Rui e DI Lorenzo confermati sugli esterni dove hanno fatto molto bene in questa stagione. Centrocampo senza grossi stravolgimenti, Ancelotti di affida ad Allan per il recupero palla e a ...

Gazzetta – Col Lecce Ancelotti farà giocare Lozano e Milik : La Gazzetta dello Sport conferma il grande ritorno di Milik e scrive che Ancelotti lo schiererà oggi a Lecce in coppia con Lozano. Tanti assenti dietro, come annunciato non ci sarà Manolas che ha un piccolo risentimento muscolare, al suo posto Maksimovic. Torna Ghoulam sulla fascia sinistra ed esordisce Malcuit sulla destra. A centrocampo non sarà della partita Allan per un attacco influenzale, spazio ad Elmas e Zielinski. Ancora nulla per ...

Gazzetta – Napoli - turnover col Lecce : tre esordi per Ancelotti : Prime anticipazioni sulla formazione di Lecce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dà alcune anticipazioni sulla formazione di Ancelotti per la gara contro il Lecce: potrebbero essere tre i cambi: “Per domani è quasi certo il debutto stagionale per il portiere colombiano David Ospina e per il terzino francese Kevin Malcuit, finora «chiusi» dalle ottime prestazioni degli emergenti Meret e Di Lorenzo. Battesimo ...

Gazzetta : Ancelotti e Sarri - due filosofie opposte sul turn over : Lecce-Napoli e Juventus-Verona, due partite che vedono in campo questo week end le rivali del campionato. Scenderanno in campo nelle rispettive gare due formazioni che rispecchiano due diverse filosofie di gestione, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. Ieri Sarri ha detto: «In Italia siete fissato con il turn over» Carlo Ancelotti punta parecchio sulle rotazioni. Con una filosofia completamente differente da quella di ...