Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’autore dello scatto che sta facendo il giro dei social è ilgrafo Mustafa Hassouna. Il titolo del’opera è ”13th attempt to break theblockade by sea‘. Il soggetto è un, il 20enne A’ed Abu Amro che tiene lain una mano e una fionda nell’altra. In molti hanno notato la somiglianza tra questae “La Libertà che guida il popolo”, ildi. A liberdade guiando o povo- Eugène(1830). / 13° tentativa de quebrar o bloqueio depelo mar – Photo by Mustafa Hassouna (2018) pic.twitter.com/VejWBzddCV — Literalmente ninguém (@noyesdansfolie) October 22, 2019, Palestine, 2018. Liberty Leading the People by Eugène, 1830. pic.twitter.com/yJSDWQ6KYE — آية فرج (@Aya mFarag) October 26, 2019è stato a. photo by Mustafa Hassouna / Andalou ...

FQMagazineit : Gaza, la foto del ragazzo con la bandiera palestinese sembra il dipinto di Delacroix - 123stefano : AUDIO/FOTO. Una gelateria “sociale” per Gaza -