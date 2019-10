Galles-Sudafrica oggi | Mondiali rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019), domenica 27 ottobre, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la seconda ed ultima semifinale della Coppa del Mondo di: per la parte bassa del tabellone scenderanno in campo, che si sfideranno per raggiungere l’Inghilterra in finale, mentre la perdente affronterà gli All Blacks nel match per il terzo posto. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutti i match della seconda fase. PROGRAMMAQuarti di finale Domenica 27 ottobre ore 10.00(International Stadium Yokohama) Diretta tv su Raidue Diretta streaming su RaiPlay Diretta live ...