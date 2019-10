Friuli | scossa di terremoto vicino Maniago | tra pordenonese e udinese

Terremoto in Friuli - scossa di magnitudo 3.0 preceduta da un forte boato : Paura in Friuli, in provincia di Pordenone: una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata poco prima delle 19 ed ha causato un forte spavento tra la popolazione. Fino a questo momento non si sarebbero verificati danni a persone o cose, anche se numerose chiamate sono arrivate ai Vigili del Fuoco.Continua a leggere

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Friuli - trema la terra in provincia di Pordenone : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento sismico di magnitudo 3,1, si è verificato alle ore 18,52 di oggi a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone. Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 13 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Meduno, Fanna, Frisanco e Sequals tutti ...

Terremoto - forte scossa in Friuli Venezia Giulia : tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, intorno alle 19:02. Al momento non sono ancora noti i dati (epicentro, magnitudo) della scossa. Nei giorni scorsi si erano già verificate diverse scosse, distintamente avvertite in provincia di Udine. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Friuli Venezia Giulia: tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - paura in Friuli Venezia Giulia : scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] : paura in Friuli Venezia Giulia dove qualche minuti fa è stata avvertita una scossa di Terremoto nei pressi di Gemona. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione: numerose le chiamate ai soccorritori. E’ stato avvertito inoltre un forte boato che ha generato una grande paura tra la popolazione. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Friuli Venezia Giulia: scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] ...

Terremoto : scossa di magnitudo 3 - 8 a Tolmezzo - in Friuli : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata alle 15 vicino a Tolmezzo, in provincia di Udine, a una profondità di 13 chilometri. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in gran parte del Friuli e fino al nord del Veneto. Una scossa simile aveva colpito Tolmezzo il 15 giugno scorso.

Terremoto Friuli - una scossa di magnitudo 3.8 a Tolmezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questo pomeriggio a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine). La profondità accertata è di 13 chilometri. Lo registra l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in un'area molto ampia fino al Veneto.

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Scossa di terremoto in Friuli : avvertita a Udine - Gorizia - Cortina : Una Scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 22 settembre 2019, precisamente alle 14.58, sul nord-est Italia e precisamente nell'alto Friuli. Stando ai dati giunti dai...

Lieve scossa in Friuli Venezia Giulia : avvertita a Gemona del Friuli [DATI INGV] : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nell'Alto Friuli alle ore 10.54 di oggi. Dalle rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a...