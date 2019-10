Francia, asta record per Cimabue:24 mln

E' stato venduto all', per oltre 24 milioni di euro, un raro capolavoro del pittore(1272-1302). Si tratta de "Il Cristo deriso". L'si è tenuta a Senlis, vicino Parigi. L'opera è stimata tra i 4-6 milioni. La casa d'aste non ha fornito il profilo dell'acquirente della tela, trovata per caso durante un trasloco, nella casa di un'anziana signora a Compiegne. E' il 7° dipinto antico più caro venduto al mondo, fa sapere la casa d'aste.(Di domenica 27 ottobre 2019)