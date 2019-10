Fox News annuncia | «Ucciso il capo dell’Isis al Baghdadi» E Trump twitta | «Qualcosa di

Fox News : "Il capo dell'Isis - al Baghdadi - potrebbe essere stato ucciso". E Trump : In arrivo un annuncio : WASHINGTON - Secondo fonti militari riportate da Fox News «un obiettivo di alto profilo dell'Isis » è stato colpito nel corso di un raid Usa nella giornata di sabato nella zona...

Russiagate : Fox News smentisce Conte - l'Italia avrebbe consegnato prove agli Stati Uniti : Emergono dett agli importanti in merito ai rapporti tra i servizi segreti e il premier Giuseppe Conte in merito al caso Russiagate . Secondo il Corriere della Sera emerge infatti una lettera dello scorso giugno inviata al premier dall'ambasciatore italiano a Washington. E nel frattempo Fox News accusa il premier Conte di aver fornito informazioni riservate agli Usa negli scorsi mesi. E inoltre il rapporto di William Barr potrebbe fornire nuove e ...

Giuseppe Conte - Fox News lo smentisce sui servizi segreti : "Fornite informazioni agli Stati Uniti" : Per Giuseppe Conte la posizione si complica. La vicenda è quella dei servizi segreti e delle ingerenze Usa. Ora, infatti, spunta la lettera datata 17 giugno, di cui dà conto il Corriere della Sera, inoltrata al premier Conte dall'ambasciatore a Washington Armando Varricchio, senza alcun passaggio pe

Il trailer di Bombshell - il film sugli scandali sessuali di Fox News : https://www.youtube.com/watch?v=NTVBIgAZe0c Proprio nei giorni in cui un network americano, la Nbc News , torna al centro del ciclone per i presunti tentativi di insabbiare i comportamenti inappropriati di uno dei suoi giornalisti, arriva il primo trailer ufficiale di Bombshell , il film che racconta gli agghiaccianti scandali sessuali che hanno riguardato negli anni scorsi un altro network, Fox News . Un cast di attrici di primissimo piano, fra ...

Fox News non è più la tv preferita di Trump : Foto di Drew Angerer/Getty Images Negli ultimi tre anni abbiamo imparato a conoscerla come l’arma mediatica più affilata nell’arsenale di Donald Trump , l’emittente televisiva organica all’amministrazione americana e vicina a quella variegata schiera di personalità che gravitano attorno ad essa. Qualcuno è persino arrivato a paragonarla alla tv di stato nordcoreana, eppure qualcosa sta cambiando molto rapidamente nel ...

Fox News non usa Twitter da un anno : È una "protesta silenziosa", dopo il ritardo con cui fu sospeso un account che aveva pubblicato l'indirizzo di casa di un popolare conduttore televisivo

Usa - furia Trump contro i (suoi) media : «Fox News non lavora più per noi!» : Fox News come fosse una proprietà privata del presidente degli Stati Uniti d?America. Un presidente ogni giorno un po? più arrabbiato. Da qualche tempo a questa parte,...