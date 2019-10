Fortitudo Bologna-Pistoia oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Questa sera (domenica 27 ottobre) alle ore 19.00 scenderanno in campo Pompeae Oriora, in un match valido per la sesta giornata diA di2019-2020. Un match davvero caldo, per due squadre con situazioni completamente diverse, ma che hanno entrambe bisogno solamente della vittoria per la gestione di tutto il proseguo di campionato. I padroni di casa sono vengono dalla sconfitta a Roma contro la Virtus, che gli ha fatto perdere la seconda posizione in classifica. Il PalaDozza rappresenta comunque un porto sicuro in cui aggrapparsi in ogni situazione e questa sera la “fossa” tornerà a spingere i suoi beniamini al successo che rilancerebbe la squadra di Antimo Martino. Dall’altra parte del campo ci sarà unaancora a caccia della prima gioia in campionato e fanalino di coda nella classifica generale. Anche ai toscani la vittoria ...

NBC_39 : Fortitudo Bologna vs Pistoia >>> - AllAroundnet : @LegaBasketA 6^giornata 2019-20 la presentazione di @Fortitudo103 vs @PistoiaBasket e @PallCantu vs @dinamo_sassari - RobertoGotta : Ho scoperto con alcuni decenni di ritardo che la moglie del grande Artis Gilmore (uno dei miei giocatori preferiti… -