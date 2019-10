Forte maltempo a Buccheri | danni a immobili pubblici e strade

Ultima Domenica di Ottobre con Forte maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Allerta Meteo - il Forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Maltempo : frane e allagamenti in Sicilia - Forte vento e voli dirottati a Catania : Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 ...

Forte maltempo a Scicli : detriti e strade allagate a Cava D'Aliga VIDEO : Forte maltempo a Scicli. L'unità di crisi della Protezione Civile sta compiendo in queste ore dei sopralluoghi in tutto il territorio, a Cava D'Aliga

Meteo - Forte maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate : temperature a ridosso dei +30°C [DATI] : Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’estremo Sud in queste ore. In particolare, ad essere sferzate da piogge intense sono la Sicilia, la Calabria meridionale e parte della Sardegna. In queste regioni, l’allerta Meteo rimane in vigore anche domani e in Sicilia, molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, sabato 26 ottobre. maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e Forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - Forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Forte maltempo in Sicilia : treni sospesi e disagi : Una Forte ondata di maltempo come previsto si sta abbattendo sulla Sicilia. Il vasto temporale (sistema v-shaped) di cui vi abbiamo parlato ieri sera, che aveva colpito il trapanese con tanti danni,...

Meteo : il ciclone si sposta al sud - giornata di Forte MALTEMPO : Dopo aver attraversato gran parte del centro-nord, il MALTEMPO si sta concentrando prevalentemente al sud Italia nelle ultime ore e così proseguirà sino al termine della giornata. Il vortice di...

Sicilia sotto Forte maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Meteo : Forte maltempo DOMANI al sud - migliora al nord : Un vasto vortice di bassa pressione sta colpendo gran parte della penisola dove sta portando piogge diffuse e anche locali forti temporali. Le situazioni più critiche sono in Sicilia, dove si sta...

Atteso Forte maltempo - scuole chiuse a Scicli per allerta rossa : Domani, venerdi 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado a Scicli rimarranno chiuse. Lo annuncia una nota del Comune di Scicli dopo aver ricevuto un avviso di allerta maltempo dal Dipertimento della protezione Civile della Sicilia. ... continua

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - Forte maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...