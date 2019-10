Formula 1 – Verstappen ignora le bandiere gialle in Messico | sui social spunta il VIDEO

Formula 1 – Verstappen non rispetta le bandiere gialle - Horner lo difende : “non c’erano segnali in quel settore” : Christiano Horner difende Max Verstappen dopo le qualifiche del Gp del Messico: le parole del team principal Red Bull prima della penalzzazione del pilota olandese Niente pole position per Max Verstappen al Gp del Messico: dopo le qualifiche di ieri sera l’olandese della Red Bull è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia perchè non ha rispettato le bandiere gialle per l’incidente di Bottas, e saranno dunque due Ferrari a ...

Formula 1 – Verstappen non nasconde la sua delusione dopo la penalità : “le Ferrari saranno molto veloci” : Verstappen deluso dalla penalizzazione: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Messico Niente pole position per Max Verstappen in Messico: l’olandese della Red Bull è stato penalizzato ieri di 3 posizioni per non aver rispettato le bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas. Sarà una prima fila tutta rossa dunque stasera al Gp del Messico, con Leclerc in pole e Vettel al suo ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

Formula 1 – Verstappen penalizzato - prima fila Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Messico : Max Verstappen fa la pole ma viene penalizzato, prima fila tutta Ferrari: la griglia di partenza del Gp del Messico Max Verstappen in pole position, anzi no. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp del Messico ma viene penalizzato nel post gara per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente occorso a Valtteri Bottas. Ne beneficia chi si è comportato ...

Formula 1 – Verstappen punito dalla FIA per non aver rallentato dopo il crash di Bottas : 3 posizioni di penalità in griglia : La FIA ha deciso di punire Max Verstappen per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha ricevuto 3 posizioni di penalità in griglia Nessun accenno di investigazione durante la gara ma, a motori spenti e con ‘colpevole’ ritardo, la FIA ha deciso di porre Max Verstappen ‘under investigation’, prendendo in esame il suo comportamento in merito alle ...

Formula 1 – Verstappen sotto investigazione FIA - ma ironizza : “ho visto l’incidente di Bottas… potrei non aver rallentato” : Max Verstappen non rallenta dopo la doppia bandiera gialla esposta in seguito all’incidente di Bottas: la FIA lo pone sotto investigazione ma il pilota olandese sorride “Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede“, in conferenza stampa (con un leggero sorriso) si è espresso così Max Vertappen in merito a chi gli ha chiesto del suo comportamento nelle fasi conclusive delle ...

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 – Incidente Bottas e bandiera gialla - ma Verstappen la ignora e fa la pole : rischia una dura penalizzazione : Max Verstappen non rallenta davanti ad una doppia bandiera gialla per l’Incidente di Bottas e fa la pole in Messico: il pilota Red Bull rischia una pesante penalizzazione Ci risiamo. Max Verstappen ha fatto nuovamente il fenomeno, ma la sua prestazione rischia di essere cancellata da un suo pessimo comportamento. Il pilota della Red Bull ha raccolto la sua seconda pole position in carriera piazzandosi davanti a tutti nel Gp del ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “impossibile la pole position oggi - non potevo battere Verstappen” : Lewis Hamilton ammette le sue difficoltà in pista nel Gp del Messico: il pilota Mercedes sentiva di avere poche possibilità di fare la pole position Qualifiche del Gp del Messico piuttosto anonima per Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Max Verstappen (pole position) e delle due Ferrari di Leclerc e Vettel. Nonostante abbia dovuto lasciar andare l’ultimo giro, alzando il piede ...

Diretta Formula 1 Gp Messico/ Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche : Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2019 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito, oggi 26 ottobre,.

Formula 1 – Verstappen raggiante - Leclerc si rammarica - Vettel in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche in Messico : Max Verstappen contento per la pole position, Leclerc si rammarica per l’errore all’ultimo giro, Vettel in fiducia: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Messico Max Verstappen ottiene la seconda pole position della sua carriera al termine delle qualifiche del Gp del Messico. Il pilota olandese firma il nuovo record della pista e si piazza davanti a Leclerc e Vettel in un finale ‘rovinato’ dalla ...

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 : Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari

Formula 1 – Verstappen ottimista in Messico : “è un buon inizio e per la pole…” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Messico E’ Sebastian Vettel il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Il tedesco si è piazzato davanti a Max Verstappen e Leclerc, lasciando fuori dalla top 3 le Mercedes di Bottas e Hamilton. Sensazioni positive per l’olandese della Red Bull, che ai microfoni Sky ha così spiegato la sua prima giornata in pista: “mi ...

Formula 1 - Verstappen impressionato dalla Ferrari : “è super veloce nei rettilinei - difficile recuperare il gap” : Il pilota olandese ha confermato la superiorità della Ferrari, ammettendo come la Red Bull sia invece vicina alla Mercedes E’ stato il vincitore degli ultimi due Gran Premi del Messico, ma questa volta Max Verstappen non si sente così favorito. La Ferrari fa paura in rettilineo e, un po’ per strategia e un po’ per timore, l’olandese ha attribuito al Cavallino i favori del pronostico. Photo4/LaPresse Intervistato in ...