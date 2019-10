Formula 1 | Hamilton durissimo contro Vettel | “partenza folle | Seb ha cercato di buttarmi

Formula 1 - Hamilton vince il Gp Messico 2019 : ad un passo dal titolo : Dove vedere la gara di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky e...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “Hamilton a velocità di crociera - in gara non siamo forti come la Mercedes” : Il tedesco ha ammesso la superiorità della Mercedes in gara, sottolineando come la Ferrari debba ancora migliorare per ridurre il gap dalle Frecce d’Argento Sebastian Vettel si prende il secondo posto in Messico ma non risparmia alcune critiche costruttive alla Ferrari, apparsa ancora una volta in ritardo rispetto alla Mercedes. photo4/Lapresse Il tedesco ha analizzato quanto accaduto in pista oggi, soffermandosi sulla velocità di ...

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 : Non è però riuscito a vincere il titolo mondiale con tre gare di anticipo: dovrà attendere la prossima gara ad Austin, negli Stati Uniti

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “impossibile la pole position oggi - non potevo battere Verstappen” : Lewis Hamilton ammette le sue difficoltà in pista nel Gp del Messico: il pilota Mercedes sentiva di avere poche possibilità di fare la pole position Qualifiche del Gp del Messico piuttosto anonima per Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Max Verstappen (pole position) e delle due Ferrari di Leclerc e Vettel. Nonostante abbia dovuto lasciar andare l’ultimo giro, alzando il piede ...

Formula 1 - GP del Messico : Hamilton potrebbe già vincere il mondiale piloti : Dopo aver visto le scene di festa in casa Mercedes nel Gran Premio del Giappone, domenica 27 ottobre potremmo assistere ancora a scene di giubilo: dopo che nell'ultimo Gran Premio si è portata a casa il titolo del mondiale dei Costruttori, la Mercedes potrebbe infatti portare a casa il titolo di campione dei piloti. Hamilton, infatti, domenica potrebbe già alzare quello che sarebbe il suo sesto titolo del mondo. Gran Premio del Messico, le ...

Formula 1 - Hamilton non fa drammi in Messico : “sapevamo di dover soffrire - c’è molto da lavorare” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo la prima giornata di libere, tracciando un bilancio relativo alle prestazioni della W10 Primo posto nella prima sessione di libere e quinto nella seconda, prestazioni altalenanti per Lewis Hamilton in Messico, dove la Mercedes dimostra di non adattarsi benissimo alla conformazione del circuito. photo4/Lapresse Il pilota britannico comunque non fa drammi, sottolineando come ci sia ancora da lavorare ...

Formula 1 – Hamilton ambientalista - Raikkonen lo zittisce : “siamo qua a bruciare benzina per decidere chi arriva primo” : Raikkonen senza peli sulla lingua: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo sul tanto chiacchierato lato ambientalista di Lewis Hamilton Nella giornata di ieri si è tenuta la tradizionale conferenza stampa del Gp del Messico, durante la quale si è parlato prevalemente del lato ambientalista di Hamilton, della sua nuova alimentazione vegana e dalle richieste sui social a tutti i suoi fan di aiutare a rendere il nostro pianeta meno ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Messico : Hamilton firma il miglior tempo - ma Leclerc fa paura [TEMPI] : Il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con la gomma più prestazionale, ma il monegasco chiude ad un decimo con le gialle: Vettel solo sesto Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:17.327, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse Un tempo che fa paura quello del monegasco, fatto ...

Formula 1 – Il mito di Hamilton e il duello con Vettel - Leclerc svela : “Lewis speciale! Stesso status di Seb nel 2020? Dico…” : Dal duello con la Mercedes alla stima verso Hamilton, passando per il confronto con Vettel e i miglioramenti della Ferrari: Leclerc parla a 360° gradi alla vigilia del Gp del Messico Lewis Hamilton può centrare il match ball che gli consegnerà il titolo di campione di F1 2019, la Ferrari cercherà di ‘ritardate’ la sua festa. Si apre con questo scenario il Gp del Messico 2019. Alla vigilia delle prove libere del venerdì, Charles ...

Formula 1 – Hamilton - niente calcoli : “in Messico weekend normale - penso alla vittoria e non al titolo” : Lewis Hamilton non fa calcoli e resta concentrato: in Messico potrebbe diventare campione, ma il pilota Mercedes pensa solo al risultato in gara e non alla classifica Solito sorriso, sguardo coperto dagli occhiali da sole e grande tranquillità anche se domenica potrebbe laurearsi nuovamente campione del mondo di F1. Un piccolo dettaglio da non trascurare, ma che non sembra turbare i pensieri di Lewis Hamilton. Intervistato ai microfoni di ...

Formula 1 - Leclerc severo con se stesso : “i miei errori sono importanti per crescere. Hamilton? Non sono vegano - ma…” : Il pilota monegasco ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Shell, esprimendo il proprio punto di vista sulla stagione e sulla battaglia ambientale portata avanti da Hamilton Fine settimana importante per la Ferrari in Messico, un circuito su cui il Cavallino non riesce a trionfare dal lontano 1990. Un digiuno lungo e pesante, che Vettel e Leclerc hanno intenzione di interrompere già questa domenica, quando i due piloti in ...

Formula 1 - Hamilton mette le mani avanti : "competitivi in qualifica solo se pioverà. Titolo mondiale? Difficile che…" : Il pilota britannico ha analizzato in conferenza il prossimo Gran Premio del Messico, dove potrebbe vincere il sesto Titolo mondiale della sua carriera Un fine settimana importante per Lewis Hamilton che, in Messico, potrebbe festeggiare il sesto Titolo mondiale della sua carriera. Al britannico basterebbe guadagnare 14 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas per festeggiare, anche se non sarà facile avere la meglio su Ferrari e Red Bull.