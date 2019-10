Formazioni ufficiali Spal-Napoli | Ancelotti sceglie Milik e Mertens | sorpresa Paloschi

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari : Ansaldi e Iago Falqué dietro Belotti : Formazioni ufficiali Torino-Cagliari – Mazzarri rischia grosso. Il Torino è reduce da una serie di risultati negativi, ultimo la sconfitta contro l’Udinese. I granata devono tornare alla posta piena. Non sarà facile visto che avversario del Toro è il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. La compagine di Maran si sta rivelando come sorpresa di questo avvio di stagione e si mantiene stabilmente nelle prime ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese : gioca Kjaer - confermato Okaka : Formazioni ufficiali Atalanta-Udinese – Atalanta e Udinese si sfidano nella nona giornata di campionato. I bergamaschi arrivano dal pesante ko subìto in Champions contro il Manchester City. La Dea vorrà rialzare la testa davanti al proprio pubblico. L’Udinese ha battuto di misura il Torino e vorrà proseguire su questa strada per raggiungere il prima possibile la salvezza. Gasperini deve rinunciare ancora una volta a Duvan ...

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...

SPAL-NAPOLI - le Formazioni ufficiali : Spal (3-5-2): a breve Napoli (4-4-2): a breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Extra Denise Pipitone compie 19 anni: “Buon compleanno ovunque tu sia” Insulti social contro Liliana Segre, la condanna del mondo politico Bella Thorne criticata dagli haters: “Hai i peli sotto le braccia, che schifo” L'articolo SPAL-NAPOLI, le formazioni ufficiali proviene da ForzAzzurri.net.

Bologna-Sampdoria - le Formazioni ufficiali : Ranieri si affida a Gabbiadini : Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match partita che preannuncia spettacolo quella tra Bologna e Sampdoria, la squadra blucerchiata ha conquistato un ottimo pareggio contro la Roma e la cura Ranieri inizia a portare i primi ...

Formazioni ufficiali Genoa-Brescia : rivoluzione Thiago Motta - gioca Gumus : Formazioni ufficiali Genoa-Brescia – Due squadre a caccia di punti salvezza. Uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione. Così può essere presentata la gara tra Genoa e Brescia. Il Genoa è crollato a Parma, sconfitta che è costata la panchina ad Andreazzoli. Debutto per Thiago Motta alla guida del Grifone. Di fronte un Brescia reduce dal buon pareggio contro la Fiorentina. Nel Genoa tornano a disposizione ...

Formazioni ufficiali Inter-Parma : Conte deve approfittare del pari della Juve : Partita importantissima per l’Inter quella che si disputerà oggi pomeriggio alle 18 a San Siro contro il Parma, la formazione di Antonio Conte deve approfittare del passo falso della Juve a Lecce per portare a casa i tre punti e fare il sorpasso Formazioni ufficiali Inter-Parma Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Parma ( 4-3-3): Sepe; Darmian, ...

Inter-Parma live - le Formazioni ufficiali : Karamoh dal primo minuto : Inter-Parma live – Dopo la partita della Juventus sul campo del Lecce continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter contro il Parma, continua il duello per lo scudetto tra bianconeri e nerazzurri. La squadra di Antonio Conte è reduce dal fondamentale successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, aumenta sempre di più la consapevolezza in casa nerazzurra anche in ambito ...

Lecce Juventus Formazioni ufficiali - sorpresa Emre Can : torna la Juve HD : Lecce Juventus formazioni ufficiali – Trasferta insidiosa per la Juventus. Lecce da non sottovalutare, pronto a portare a casa un punto. Come spesso ci ha insegnato il calcio queste partite, sulla carta semplici, son quelle che nascondono l più insidie. Per una Juventus senza Ronaldo e con un ampio turnover in vista dei prossimi impegni in Champions e campionato (5 partite in 15 giorni), Sarri dovrà stare attento alla compagnie ...

Lecce-Juventus live - le Formazioni ufficiali : fuori Khedira e Matuidi : Lecce-Juventus live – Grande attesa per il match del Via del Mare. I salentini hanno ritrovato quest’anno la Serie A dopo qualche stagione di assenza e attendono la capolista piena di stelle. A mancare, però, è quella più importante, Cristiano Ronaldo, che Sarri ha deciso di tenere a riposo evitando persino la convocazione. Decisamente meglio il cammino in trasferta dei giallorossi, che in casa non hanno raccolto neanche le ...

Formazioni ufficiali Verona-Sassuolo - le scelte di Juric e De Zerbi : Formazioni ufficiali Verona-Sassuolo – Circa un’ora all’anticipo della 9^ giornata di Serie A tra veneti ed emiliani. Ad aprire il turno è la sfida del Bentegodi tra gli uomini di Juric e quelli di De Zerbi, distanziati da tre punti. Con un eventuale successo, i padroni di casa si isserebbero a metà classifica, mentre gli ospiti rischierebbero di rimanere già invischiati nelle sabbie mobili. Tutto pronto per la gara, i ...

Celtic-Lazio live - le Formazioni ufficiali : fuori Luis Alberto ed Immobile : Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità. CELTI-LAZIO, formazioni ufficiali CELTIC: in attesa. LAZIO (3-5-2): Straskosha; Acerbi, ...

Roma-Borussia Mönchengladbach live - le Formazioni ufficiali : difesa a 3 per Fonseca : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma-Borussia Mönchengladbach live - le Formazioni ufficiali : Fazio gioca davanti alla difesa : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...