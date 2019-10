Foggia | paura baby gang | 10 ragazzini circondano e attaccano 14enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Federico Garau Il preoccupante fenomeno è sempre più in crescita a: tanti gli episodi di violenze commesse da minorenni nell'ultimo periodo. Durante la serata di ieri, un ragazzino di 14 anni è stato salvato in tempo dagli agenti della polizia locale È allarme, dove le aggressioni compiute da gruppi dinon fanno che moltiplicarsi. Dopo gli ultimi episodi di violenza registrati – un 50enne pestato a sangue in zona Largo degli Scopari ed un 60enne finito in ospedale con un braccio rotto dopo un brutale attacco subìto nel rione Martucci -il fenomeno non pare affatto diminuito, neppure dopo le numerose denunce dei cittadini, sempre più preoccupati. Beffardi e con totale sprezzo delle regole, i giovani componenti dellesembrano inarrestabili e reagiscono con estrema brutalità contro coloro che solo provano a riportarli all'ordine. Ieri ...

Ilikepuglia : Foggia, paura in centro: 14enne aggredito da una baby gang - AntonellaVotta : La provincia di Foggia è 'la nuova terra dei fuochi': il caso a Striscia La Notizia: 'Ci fa paura il silenzio delle… -