Fiorentina-Lazio 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Immobile fenomeno | Ribery eterno FOTO

(Di domenica 27 ottobre 2019), ledi– Posticipo domenicale di Serie A nonché match di chiusura di questo 9° turno. Al Franchi si affrontano unain formissima ed unaferita per la sconfitta beffa in Europa League al Celtic Park. La gara è appena terminata, 1-2 il risultato finale. Partita dai due volti: viva nel primo tempo, con le reti di Correa e Chiesa, e soporifera nella ripresa. Ma èa deciderla con un’inzuccata all’88’. Queste ledella nostra redazione, in alto laGALLERY.Dragowski 6.5 – Neutralizza il rigore di Caicedo ma non basta. Milenkovic 6 – La prima mezz’ora soffre l’imprevedibilità della, poi esce alla distanza. Pezzella 5.5 – Idem come sopra, ma entra anche lui nelle responsabilità per il gol di. Caceres 6 – Solito lottatore ...

