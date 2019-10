Fiorentina-Lazio 0-0 La Diretta le formazioni | Inzaghi sceglie Patric

Fiorentina-Lazio 0-0 live - partiti! : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Fiorentina-Lazio in tv oggi - orario d’inizio e su che canale vederla. Probabili formazioni : E’ il posticipo che chiude la nona giornata di Serie A, è lo scontro fra due squadre che in classifica sono appaiate a 12 punti, è Ribery contro Milinkovic-Savic, Chiesa contro Immobile: è Fiorentina-Lazio. Lo Stadio Artemio Franchi è pronto ad accogliere questa sfida che promette gol ed emozioni fra gli uomini di Montella, desiderosi di tornare a vincere dopo lo 0-0 a Brescia dell’ultimo turno di campionato, e quelli di Inzaghi, che ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio : conferme per Montella - sorpresa per Simone Inzaghi : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio – Il posticipo della nona giornata di Serie A va in scena al “Franchi”. La Fiorentina riceve la Lazio. I viola sono reduci da un’ottimo periodo, dopo le difficoltà in avvio di stagione. Montella sembra aver trovato gli equilibri giusti e soprattutto gli uomini su cui contare. Non a caso il tecnico di Pomigliano d’Arco sembra intenzionato a confermare l’undici delle ...

L'Inter di Conte inarrestabile - piegata anche la Lazio : 1-0. Crollo Napoli col Cagliari - bene la Fiorentina : Non si ferma più, L'Inter di Antonio Conte: cinque partite, cinque vittorie. piegata anche una buona Lazio a San Siro: a decidere un gol di D'Ambrosio al 23esimo del primo tempo. Per Antonio Conte, sempre più in corsa per lo scudetto, primato solitario in vetta alla classifica di Serie A. Clamoroso

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Lazio batte il Parma - pari tra Atalanta e Fiorentina : La quarta tornata della Serie A di Calcio si chiude con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma nel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora un pari per la Fiorentina, che resta sola sul fondo della classifica a ...