Financial Times | «Giuseppe Conte collegato a fondi di investimento del Vaticano sotto

Financial Times : “Conte collegato a un fondo di investimenti sotto indagine in Vaticano” : “Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un’indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse Giuseppe Conte per lavorare su un accordo perseguito poche settimane prima che assumesse la carica“. Lo scrive il quotidiano finanziario britannico Financial Times: “Il collegamento con Conte rivelato in documenti esaminati dal Financial Times, probabilmente attirerà un ...

Conte collegato a fondo investimento del Vaticano sotto indagine - scrive il Financial Times : Un fondo di investimenti sostenuto dal Vaticano al centro di una indagine su una caso di corruzione finanziaria sarebbe collegato al premier Giuseppe Conte: è quanto scrive il Financial Times. Il collegamento con il premier, afferma il quotidiano finanziario britannico sulla base di alcuni documenti che afferma di aver visionato, potrebbe far avviare le indagini da parte del Segretariato di Stato del Vaticano, che e' a sua oggetto di ...

Financial Times : “Conte legato a fondo di investimento sotto inchiesta dal Vaticano” : Una inchiesta del Financial Times si concentra sui presunti legami del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un fondo di investimento al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria in Vaticano. I fatti farebbero riferimento all'attività professionale di Giuseppe Conte, che si sarebbe venuto a trovare in conflitto di interesse una volta diventato capo del governo.Continua a leggere

Il Financial Times mette Conte nel mirino : è collegato a un fondo di investimento indagato dal Vaticano : Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano è al centro di un’indagine per corruzione e al fondo sarebbe collegato Giuseppe Conte, che prestò consulenza legale prima di essere nominato premier. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale il collegamento con Conte, rivelato in documenti visionati dal FT, “probabilmente farà scattare le indagini della Segretariato di Stato del Vaticano, che è oggetto ...

Hong Kong ritira la legge sull’estradizione. Financial Times : “La Cina vuole sostituire la governatrice” : Il governo di Hong Kong ha ritirato formalmente la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, che da giugno ha scatenato le proteste sfociate in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale. Il ritiro, già anticipato lo scorso mese, arriva a 6 mesi dalla prima lettura da parte del Parlamento e a 8 dall’annuncio del progetto di legge. Precede inoltre di ...

Secondo il Financial Times la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam : Secondo il Financial Times, che cita fonti informate sulle decisioni del governo cinese, la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam, a causa della sua cattiva gestione delle proteste degli ultimi mesi. Secondo il Financial

Secondo il Financial Times - Verizon sta cercando un compratore per l’HuffPost : Secondo il Financial Times, il gruppo di telecomunicazioni statunitense Verizon Communications sta cercando un compratore per l’HuffPost, il famoso giornale online fondato nel 2005 e noto inizialmente come Huffington Post (dal nome di una delle sue fondatrici, Arianna Huffington). Due fonti del

Una coalizione all’italiana - l’idea del Financial Times per fermare la Brexit : Tutti contro Boris Johnson in una coalizione “Italian-style” per fermare la Brexit: questa è l’idea che è uscita un paio di settimane fa sul Financial Times, in un articolo scritto dal giornalista tedesco Wolfgang Münchau. Osservando i cambiamenti politici che hanno portato al governo Conte-bis, il giornalista del Financial Times individua due grandi punti in comune tra la situazione italiana e quella sempre ...

Il Financial Times chiede le dimissioni di Boris Johnson : Bo Jo sempre più solo. Di fronte alla sentenza della Corte suprema che ha giudicato illegale la decisione di sospendere

Se il Financial Times vuole combattere il “capitalismo di relazione” - l’arma migliore è la concorrenza : Il dibattito politico contemporaneo si fonda su un grande equivoco: sull’idea, cioè, che il “capitalismo reale” col quale conviviamo tutti i giorni sia un “libero mercato” senza regole e limiti. Sovrana ne sarebbe una formula generalissima: che, cioè, le imprese private esistano per fare profitti, c

Gentiloni-Von Der Leyen - un'ora di colloquio. Financial Times : «Andrà alla Concorrenza» : È durato circa un'ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione, e la presidente eletta Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca. Il colloquio...