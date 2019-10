Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito | il premio del pubblico va al film

Festa di Roma - chiude “Tornare” con i ricordi della Mezzogiorno : "Tornare" di Cristina Comencini ha chiuso la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma con il viaggio di una donna nel proprio passato, alla scoperta di tanti nodi dimenticati e mai sciolti. La regista è tornata a dirigere Giovanna Mezzogiorno a quasi 15 anni da "La bestia nel cuore": "E' passata la vita in mezzo - ha detto - e il film è anche questo". Nella Napoli degli anni '90 la protagonista Alice ritorna dagli Stati Uniti dopo una ...

“Defend Rojava” : a Milano la maniFestazione a sostegno del popolo curdo. FOTO : Nel capoluogo lombardo centinaia di persone sono scese in strada, con striscioni e bandiere, per dimostrare solidarietà ai curdi e per protestare contro l’operazione militare lanciata dalla Turchia in Siria

Il look di Rosaria Cannavò - senza gonna sul red carpet - sconvolge la Festa del Cinema di Roma : Rosaria Cannavò, la showgirl balzata agli onori della cronaca per il fidanzamento con Antonio Cassano, si fa notare alla Festa del Cinema di Roma. Se per caso qualcuno l’avesse dimenticata, Rosaria con questo abito a cui mancano diversi centimetri di stoffa, ricorda al mondo che lei c’è. Ed è , nonostante il vestito, in splendida forma.

Share il film HBO dalla Festa del cinema di Roma a Sky Cinema Due : Share film HBO su Sky Cinema Due a novembre presentato a Roma Presentato alla Festa del Cinema di Roma arriva su Sky Cinema due il 6 novembre Share il film HBO già acclamato quest’anno al Sundance film Festival e al Festival di Cannes. Diretto da Pippa Bianco, che ha girato il corto, premiato a Cannes, su cui è basato il film, vede come protagonista la giovane attrice Rhianne Barreto, al suo primo lungometraggio. Share la trama Al centro della ...

Festa del Cinema di Roma red carpet “Pavarotti” il film di Ron Howard : Festa del Cinema di Roma: Ron Howard racconta il mito della musica italiana Luciano Pavarotti Il secondo red carpet della Festa del Cinema di Roma vede protagonista il film documentario di Ron Howard ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Eliana Michelazzo sul red carpet della Festa del Cinema di Roma : "Voglio diventare produttrice" : L'ex agente di Pamela Prati, coinvolta nello scandalo Mark Caltagirone, fra gli ospiti della kermesse nella serata di...

Le foto dell’enorme maniFestazione a Santiago del Cile : C'era un milione di persone, secondo le stime, che hanno marciato in modo pacifico contro le disuguaglianze nel paese

Calcio - Mondiali Under17 : le possibili stelle della maniFestazione. Fari puntati sul brasiliano Gabriel Veron e sullo spagnolo Pedri : Ormai ci siamo, domani prenderanno il via i Mondiali Under17 di Calcio in Brasile. Scenderanno in campo in queste tre settimane di competizione iridata, alcuni tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Peccato non poter vedere all’opera Esposito, che sembra essere un predestinato, e che a soli diciassette anni ha avuto la possibilità di esordire in Champions League con l’Inter. I padroni di casa ...

Monica Setta conquista il red carpet alla Festa del Cinema di Roma : Uno Mattina in Famiglia: Monica Setta tra ascolti record e Festa del Cinema di Roma La vediamo più elegante che mai in questa foto di Federica Pierpaoli Monica Setta, immortalata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in quel dell’Auditorium del Parco della Musica. E Tgcom24 l’ha incoronata a tutti gli effetti “regina dell’eleganza”, come si legge in un articolo firmato dalla giornalista Francesca Caetani ...

I Negramaro tra intimità - gioie e paure alla Festa del Cinema di Roma : «Siamo qui - più forti di prima» : I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)I Negramaro alla Festa del Cinema di ...

