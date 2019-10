Ferrari 488 - La GT3 Evo debutta al Mugello - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di domenica 27 ottobre 2019) A tre anni dal debutto della 488 GT3, laha svelato un nuovo aggiornamento della sportiva, battezzato Evo. La nuova variante della otto cilindri da competizione porta al debutto diverse novità di carattere tecnico: per rispettare tutti i regolamenti imposti dalla Fia in termini di efficienza aerodinamica e di potenza, gli ingegneri di Maranello hanno applicato alla 488 delle soluzioni innovative frutto dell'esperienza maturata nelle competizioni. Aerodinamica migliorata. Con oltre 18.000 ore di calcolo per le simulazioni Cfd e svariati test in galleria del vento, i progettisti hanno aggiornato la veste aerodinamica della sportiva introducendo un nuovo paraurti anteriore, che ora presenta una sezione ridotta al di sotto dei fari, una soluzione che ha consentito di posizionare una nuova coppia di flick laterali abbinati a interventi mirati sui deviatori di flusso dello splitter. ...

LiveGPit : #FerrariFM19 presente anche Lapo Elkann per ammirare i bolidi rossi e vedere la nuova Ferrari 488 Challenge Evo - BALLASTEAM : Lo sponsor non scherza Ferrari 488 Challenge Evo • Rossocorsa Racing is getting for 2020! #RossocorsaRacing… - beppeBTRAXX : Lo sponsor non scherza Ferrari 488 Challenge Evo • Rossocorsa Racing is getting for 2020! #RossocorsaRacing… -