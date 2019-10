Ferrara | tentano di bruciare striscione municipale per Regeni Si cercano agli autori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Lodi Amnesty International per chiedere verità sulla morte del ricercatore italiano Giulioappeso sullo scalone del Municipio diha subito un atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato. La scomparsa, di cui dà conto oggi la stampa locale, è stata segnalata sui social dai dem modenesi Ilaria Baraldi e Aldo Modonesi con la richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale, mentre il sindaco Alan Fabbri, della Lega, condanna l’atto vandalico pur chiedendo di “evitare polemiche”. Il primo cittadino, riferisce l’Ansa, spiega che qualcuno ha tentato dilovenerdì notte rovinandone i supporti. Il cartellone “è stato quindi trovato per terra sabato mattina e consegnato al custode del Comune da due agenti della Digos che erano sul posto perché ieri c’erano diverse iniziative da monitorare in ...

