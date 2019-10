Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019)può laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP del Messico che si correrà questa sera, il britannico deve guadagnare 14 punti nei confronti di Valtteri Bottas per festeggiare sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez senza dover rimandare tutto al GP degli USA in programma tra sette giorni. L’alfiere della Mercedes scatterà dalla terza posizione ed è pronto per la battaglia con le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc,punta al titolo iridato per portarsi a una sola lunghezza di distacco dallo storico record di Michael Schumacher ma sta anche pensando a quella che sarà la sua vita quando deciderà di lasciare il Circus. Il britannico ne ha parlato ai microfoni della ESPN: “Stavo cercando di entrare nel sequel di Top Gun perché sono un grande fan di questo film, ma non ho avuto il tempo di fare le riprese. Ho avuto ...

SkySportF1 : ?? 'Io in pole senza il botto di Valtteri?' ?? La risposta di Lewis Hamilton ? - winterfxII : RT @sarrradio: In mezzo a tante polemiche, vorrei dire soltanto: Charles Leclerc, 7 pole stagionali (sebbene l’ultima non gli appartenga pe… - OA_Sport : F1, Lewis Hamilton: “Voglio un futuro da attore, ho rinunciato a un ruolo nel nuovo Top Gun” -