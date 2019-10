F1 | Lewis Hamilton vince il Mondiale nel GP degli USA se… Tutte le combinazioni per il

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è ormai prossimo are ilF1 2019, al britannico manca soltanto la matematica certezza per poter festeggiare il sesto titolo iridato e portarsi a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher. Il fuoriclasse della Mercedes ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in classifica grazie alla vittoria nel GP del Messico e ora può vantare 74 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione: in palio ci sono ancora 78 punti (25 per ogni vittoria di Gran Premio a cui si aggiungono tre complessivi per il miglior giro veloce in gara) e il cinque volte Campione del Mondo può iniziare a fare i conti.potrà festeggiare in occasione del GPUSA, in programma nel prossimo weekend ad Austin, se riuscirà a conquistare almeno quattro punti (gli serve l’ottavo ...

SkySportF1 : ?? Lewis Hamilton trionfa in Messico? ?? Una Ferrari sul podio I risultati ? - Eurosport_IT : Sempre. Solo. Lewis. #Hamilton. ?? In Messico vince il pilota Mercedes che è ad un passo dal sesto titolo Mondiale… - SkySportF1 : ?? 'Io in pole senza il botto di Valtteri?' ?? La risposta di Lewis Hamilton ? -