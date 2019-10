F1 Gp Messico | vince Hamilton davanti a Vettel Terzo Bottas | quarto Leclerc

F1 Messico - vince Hamilton ma la festa per il Mondiale è rimandata : Vettel secondo : Lewis Hamilton trionfa nel gran premio del Messico, ma la festa per il titolo Mondiale è rinviata. Il pilota britannico della Mercedes centra il decimo successo stagionale e l’83esimo della carriera. La casa tedesca archivia la 100esima vittoria della propria storia nel circus. Hamiton precede la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Quarta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Vincere qui è fantastico - strategia perfetta del team” : Lewis Hamilton vince da campione il GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico ha messo in pista una prestazione di grande valore, gestendo alla perfezione gli pneumatici e sfruttando una vettura che con benzina a bordo è superiore rispetto alla concorrenza. Per Lewis si tratta della 83esima vittoria in carriera, la decima quest’anno, e per le Frecce d’Argento è il successo n.100. Numeri importanti che ...

F1 - GP Messico 2019 : le pagelle. Hamilton sempre pronto a vincere - Leclerc non va - Vettel ci prova - weekend no per Verstappen : Lewis Hamilton è sempre più vicino al suo sesto titolo e vince anche il Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. L’inglese precede uno stoico Vettel e un veloce Bottas, mentre Leclerc chiude i piedi del podio con tanto amaro in bocca, come Verstappen solo sesto. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della prova sul circuito Hermanos Rodriguez. LE PAGELLE DEL GP DEL Messico 2019 – F1 Lewis Hamilton (Mercedes) 9: al via ha un ...

F1 Messico - vince Hamilton ma la festa per il Mondiale è rimandata : Vettel secondo Per la Mercedes 100esima vittoria : Lewis Hamilton trionfa nel gran premio del Messico, ma la festa per il titolo Mondiale è rinviata. Il pilota britannico della Mercedes centra il decimo successo stagionale e l’83esimo della carriera. La casa tedesca archivia la 100esima vittoria della propria storia nel circus. Hamiton precede la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Quarta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha ...

Live GP Messico : Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Leclerc 4° : vince Hamilton davanti a Vettel Bottas Leclerc Albon Verstappen Perez Ricciardo Kvyat Gasly Hulkenberg Stroll Sainz Giovinazzi Magnussen Russell Grosjean Kubica Ultimo giro - Vettel a meno...

Formula 1 - GP del Messico : Hamilton potrebbe già vincere il mondiale piloti : Dopo aver visto le scene di festa in casa Mercedes nel Gran Premio del Giappone, domenica 27 ottobre potremmo assistere ancora a scene di giubilo: dopo che nell'ultimo Gran Premio si è portata a casa il titolo del mondiale dei Costruttori, la Mercedes potrebbe infatti portare a casa il titolo di campione dei piloti. Hamilton, infatti, domenica potrebbe già alzare quello che sarebbe il suo sesto titolo del mondo. Gran Premio del Messico, le ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…” : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell’impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: “Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…” : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell’impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: “Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 in Messico - primo match point per il britannico : Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 2019 già in occasione del GP del Messico. Il britannico ha in mano il primo match point della stagione e punta a raggiungere il sesto titolo iridato ma la missione non sarà semplice per l’alfiere della Mercedes visto che ci sono poche combinazioni matematiche, deve fare quattordici punti in più del compagno di squadra Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO del servizio di Sky sulle possibilità di ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Abbiamo una buona chance di vincere” : C’è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell’evento: “Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista“. Di seguito il VIDEO con ...

F1 - GP Messico 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale con 3 gare d’anticipo se…Tutte le possibili combinazioni : Siamo al 18° episodio di questo Mondiale di F1. La Mercedes ha ottenuto il suo sesto titolo Mondiale consecutivo in quel di Suzuka (Giappone), archiviando la pratica con il successo del finlandese Valtteri Bottas e il terzo posto di Lewis Hamilton. Ora, spetta proprio a Lewis completare il quadro. Il “Re Nero” guida le fila della classifica generale dei piloti con 64 lunghezze di vantaggio sul team-mate e può proiettarsi al weekend ...

Argentina-Messico 4-0. Lautaro vince la sfida con Lozano : Finisce 4 a 3 l’amichevole dell’Argentina contro il Messico con una tripletta di Lautaro Martinez. Nonostante una squadra rimaneggiata e poco incisiva alla spalle, basta appena un tempo all’attaccante dell’Inter per mettere a segno tre gol con la maglia ambiceleste, che dimostra di avere le capacità per strascinare da solo la squadra. Nulla da fare per l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, che non è riuscito a ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia batte il Messico e vince il girone - ora ottavi contro il Porto Rico : Quarta vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Messico per 3-2 (25-15; 21-25; 22-25, 25-20; 15-12) e hanno così conquistato il primo posto nel girone. La nostra Nazionale vola così agli ottavi di finale dove affronterà il non irresistibile Porto Rico per poi puntare al quarto di finale contro la vincente di Argentina-Perù: l’obiettivo minimo delle ragazze di coach ...