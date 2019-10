F1 | GP Messico 2019 | nove pole-position stagionali per la Ferrari | superata la Mercedes

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Messico 2019 : “Dipenderà molto dalla posizione dopo curva 3 - essere dietro sarebbe un grande svantaggio” : La qualifica del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiusa con una fortunata pole position per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, dopo un buon primo tentativo che lo aveva inserito in seconda posizione, si era chiamato fuori dalla battaglia commettendo un errore nel suo ultimo giro ma l’incidente di Valtteri Bottas alla fine ha finito col rallentare il compagno di squadra Sebastian Vettel che stava arrivando con parziali ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : qualifiche con il “giallo” e la penalità a Verstappen. Leclerc in pole! : Sono state delle qualifiche con il “giallo” quelle del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico l’olandese Max Verstappen aveva ottenuto la pole position, ma poi il mancato rispetto del regime di bandiere gialle (in conseguenza dell’incidente di Valtteri Bottas) ha portato alla penalizzazione dell’orange, che partirà dalla quarta piazza. Una grossa chance dunque per la ...

VIDEO F1 - Valtteri Bottas GP Messico 2019 : “Un gran peccato - mi stavo migliorando ma sono finito sullo sporco” : Le qualifiche del GP del Messico 2019 di F1 sono state segnate dallo spaventoso incidente dell’alfiere Mercedes Valtteri Bottas proprio sul finire dell’ultimo tentativo della Q3. Il finlandese ha perso il controllo della vettura e si è appoggiato al muro di sinistra, salvo poi finire contro una pericolosa rientranza nelle barriere. L’incidente si è risolto fortunatamente senza conseguenze e il pilota ha ammesso di essere andato ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Messico 2019 : “Bandiere gialle? Un problema di sicurezza” : La Ferrari ha conquistato secondo e terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez nella Capitale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la prestazione delle Rosse ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc scatterà in seconda posizione davanti a Sebastian Vettel ma attenzione perché il pole-man Max Verstappen potrebbe essere penalizzato perché non ...

F1 oggi - GP Messico 2019 : orario gara - tv - streaming - programma Sky e TV8 : Domenica 27 ottobre, alle ore 20.10 italiane, assisteremo al GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato messicano la Ferrari vuole rovinare la festa a Lewis Hamilton e alla Mercedes: il “Re Nero” ha a disposizione il primo match point e, anche se è una questione di tempo, la Rossa vuole togliersi la soddisfazione di incamerare il successo e dimostrare la propria competitività in questa seconda parte di stagione. Ci ...

F1 - GP Messico 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la penalità a Verstappen. Leclerc in pole position - Vettel 2° : prima fila Ferrari! : Charles Leclerc scatterà dalla pole position in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 27 ottobre sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il monegasco partirà davanti a tutti grazie alla penalità di tre posizioni inflitta a Max Verstappen che non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche. prima fila tutta ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato! CHARLES LECLERC IN POLE POSITION - prima fila tutta Ferrari : Max Verstappen è stato penalizzato perché non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla durante le qualifiche del GP del Messico 2019. Inizialmente la FIA aveva deciso di non investigare, poi lo stesso olandese ha confessato il suo errore durante la conferenza stampa ed è stato così convocato dai commissari: dopo una lunga audienza si è deciso per una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen indagato e convocato dai commissari! Pole position a rischio - la Ferrari spera : Max Verstappen è stato ufficialmente convocato dai commissari di gara del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Verstappen ha conquistato la Pole position dominando le qualifiche andate in scena nella prima serata italiana ma l’alfiere della Red Bull rischia una penalizzazione perché non ha rispettato le bandiere gialle sventolate all’ultima curva in ...

Helmut Marko F1 - GP Messico 2019 : “Penalità a Verstappen? Non c’erano segnali luminosi - grande risultato” : Fa discutere l’epilogo delle qualifiche del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il time-attack ha sorriso alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, autore della seconda pole position stagionale. Una prestazione degna di lode per l’orange, capace di sfruttare la monoposto di Milton Keynes nel secondo e nel terzo settore della pista, e di guadagnarsi la p.1 Tuttavia nel time-attack ha fatto discutere ...

