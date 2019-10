Emma Marrone imita Belen | Ma è Di Martino o De Martino?

Emma Marrone 'imita' Belen Rodriguez ad un incontro con i suoi fan : 'È Di o De Martino?' : Gli incontri con i fan che sta facendo Emma Marrone in questi giorni per promuovere il nuovo disco "Fortuna", stanno regalando molti spunti di discussione agli appassionati di gossip. Dopo la sorpresa che le ha fatto Maria De Filippi a Roma, ieri la cantante si è resa protagonista di un divertente siparietto durante al centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola: mentre elencava gli ultimi brani che ha scaricato, la salentina ha citato un artista ...

Emma Marrone : 'Intervento delicato e doloroso - ora sono un bicchiere di cristallo' : Nonostante si stia facendo in quattro per promuovere il nuovo disco "Fortuna", Emma Marrone ammette di non essere in forma: l'Intervento che ha subito circa un mese fa, ha provato tanto l'artista fisicamente perché è stato doloroso. Nelle tante interviste che sta rilasciando in questi giorni, la cantante ha ricordato ai fan che sta incontrando in varie città d'Italia che è ancora fragile, ben lontana dalla "camionista" che sono abituati a ...

Emma Marrone presenta il suo ultimo lavoro. E arriva Maria De Filippi : Emma Marrone è tornata. Si è presa una pausa di qualche settimana per combattere la malattia ma ora, più energica che mai, è pronta a riconquistare il palco e a far cantare a squarciagola i suoi fan. In questi giorni è in promozione con il suo nuovo lavoro, l'album “Fortuna”, che rappresenta uno spartiacque nella sua carriera. Per battezzare questo nuovo inizio, non poteva esserci madrina migliore di Maria De Filippi per Emma Marrone. Il disco ...

Emma Marrone a Tv7 dopo il tumore : “E’ stato delicato e doloroso” : Emma Marrone dopo l’operazione per il tumore a Tv7: “E’ stato un momento delicato e doloroso…” Si è raccontata nella puntata di Tv7 di oggi Emma Marrone. Intervistata da Vincenzo Mollica, la cantante ha parlato della lotta contro il tumore all’utero che l’ha colpita qualche tempo fa, anzi, più che della malattia, a Tv7 Emma Marrone ha parlato della sua rinascita, è il caso di dirlo, e del suo ritorno ...

Emma Marrone In Lacrime. Il Commovente Omaggio dei Colleghi Artisti! : Emma Marrone e tornata in tv come ospite del concerto di Radio Italia. La cantante salentina è stata accolta dai messaggi dei Colleghi che hanno voluto omaggiarla per il suo ritorno dopo il suo periodo difficile. Artisti come Fiorella Mannoia, Luciano Ligabue e tanti altri le hanno lasciato delle dichiarazioni commoventi che hanno fatto piangere Emma. Ecco cosa è successo nei dettagli. Emma Marrone è tornata in tv per la prima volta dopo il ...

