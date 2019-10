Emergenza incendi in California | oltre 90mila evacuati a Sonoma | vasti blackout nel nord

Emergenza incendi in California : 15.000 strutture minacciate - verso taglio della corrente a 2 - 5 milioni di persone : In migliaia fuggono dalle fiamme in California dove i vigili del fuoco, per il secondo giorno consecutivo, faticano a tenere sotto controllo gli incendi che hanno portato all’evacuazione di 50.000 residenti nei sobborghi a nord di Los Angeles. Le fiamme minacciano 15.000 strutture tra abitazioni e attività commerciali. Solo il 5% degli incendi risulta al momento sotto controllo. La Pacific Gas & Electric (Pg&E) ha annunciato che, a ...

Incendi in California : Emergenza in diverse aree dello Stato - 50mila evacuati : Circa 50mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in California: vasti Incendi stanno divampando in diverse aree. Il “Tick Fire” ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di ‘Agua Dulce’. Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua. Centinaia di abitanti sono stati evacuati anche dalla contea di Sonoma, nel nord della ...

Incendi - Emergenza in Sardegna : grosso rogo a Bosa - fiamme vicino alle abitazioni [VIDEO LIVE] : Un grosso Incendio è in corso in questi minuti in Sardegna: il rogo sta interessando Bosa, in provincia di Oristano. Le fiamme, alte, sono alimentate da un forte vento di scirocco e stanno mettendo a repentaglio diverse abitazioni. Le temperature di Ottobre sono infatti superiori alla norma nel Centro Sud e nelle Isole maggiori, dove ci sono stati picchi di 26°C e venti tipicamente caldi. Situazione inversa sul versante Nord/Ovest dove il ...

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’Emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

Emergenza in Libano : incendi “senza precedenti” divorano il “Paesi dei cedri” : Il Libano è assediato da una serie di incendi “senza precedenti“: lo ha reso noto la Protezione civile libanese impegnata dalle ultime 24 ore nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme che si sono estese in diverse aree del Monte Libano e della regione costiera, da nord a sud del Paese. Il fuoco è divampato a nord di Beirut, nello Chouf, nel distretto di Akkar, a Kesrouan, nella regione del Mechref, nel Metn. Colpiti ...

Australia orientale : non si arresta l'Emergenza incendi : Non si arresta l'emergenza incendi in Australia, complice una eccezionale ondata di siccità e caldo che sta colpendo l'area orientale.? Circa 500 vigili del fuoco continuano a combattere più di...

Paraguay - Wwf : “Dichiarare Emergenza nazionale per incendi” : Il Wwf in Paraguay ha lanciato un appello affinche’ il governo del Paese sudamericano dichiari lo stato di emergenza nazionale a causa degli incendi che stanno colpendo il territorio. “Nelle ultime ore, incendi si sono riattivati nell’area del Monumento Natural del Cerro Chovoreca e nelle aree del dipartimento dell’Alto Paraguay, mettendo in allerta le autorita’ dispiegate nell’area, i vigili del fuoco della ...

Emergenza incendi in Indonesia [GALLERY] : In Indonesia sono arrestate quasi 200 persone, sospettate di essere coinvolte in centinaia di incendi che hanno colpito l’arcipelago negli ultimi giorni. Molti dei roghi sarebbero stati innescati deliberatamente per fare posto a piantagioni, in particolare di palma da olio. Migliaia di vigili del fuoco sono al lavoro per combattere le fiamme, che hanno fatto registrate livelli inaccettabili di qualità dell’aria in diverse regioni del ...

Incendio Avellino - diramato avviso di Emergenza : decine di persone abbandonano le loro case. Domani scuole chiuse in alcuni comuni : decine di persone stanno abbandonando le case rurali nella zona di Pianodardine, ad Avellino, dove si è sviluppato l’Incendio nell’azienda Ics, che produce componenti per le batterie per auto. La prefettura di Avellino, durante la riunione per il coordinamento dei soccorsi ha diramato un avviso di emergenza con un elenco di comuni dove dovranno essere adottate alcune misure di sicurezza, come la chiusura di porte e finestre e il ...

Incendio ad Avellino - dichiarato lo stato di Emergenza : "Fiamme sotto controllo e nessun ferito". Lo spiega Iandolo Pellegrino, portavoce dei vigili del fuoco di Avellino, che...

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'Emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

Avellino - vasto incendio dopo esplosione : stato d'Emergenza : Luca Sablone Tanta paura tra i residenti; per precauzione sono state evacuate tutte le aziende vicine alla fabbrica in fiamme Una grande nuvola di fumo nero ha avvolto la zona industriale di Avellino, precisamente a Pianodardine: dopo una forte esplosione una fabbrica che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche è stata coperta dalle fiamme. È successo verso le ore 13.30: al momento non vi è alcuna notizia circa ...