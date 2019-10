Elezioni Umbria | quando arriveranno i risultati

Elezioni in Umbria : centrodestra in vantaggio con uno stacco di 20 punti (exit-poll) : Il centrodestra ha sbaragliato la coalizione giallorossa nelle Elezioni regionali in Umbria. Secondo gli exit-poll Donatella Tesei, sostenuta dai partiti di centrodestra, ha tra il 56,5% e il 60.5% mentre Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd-M5s, ha tra il 35,5% e il 39,5%. Marginali i voti raccolti dagli altri candidati.

Secondo gli exit poll di Opinio per la Rai, infatti, Donatella Tesei è la probabile governatrice della regione in centro Italia: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia è data tra i 56,5 e i 60,5 punti percentuali. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l'aspirante presidente sostenuto dall'inedita coalizione civica

Elezioni Umbria - Lega denunciata per propaganda illegale. Europa Verde : “Un video la inchioda” : Lega denunciata per propaganda ilLegale da esponenti di Europa Verde: ""Abbiamo appena inviato una denuncia via PEC al Prefetto di Perugia per informarlo di un video che sta circolando sul web nel quale un 'rappresentante della Lega', davanti al seggio 26 a Tordandrea (Assisi) presso la Scuola Elementare invita, con spilletta della Lega, a votare due candidati".Continua a leggere

Elezioni Umbria : dove seguire gli exit poll : Le Elezioni regionali in Umbria sono un test di grande rilievo anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà a notte inoltrata, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell’Umbria.Continua a leggere

Elezioni regionali in Umbria - sale l'affluenza : 52 - 8% più 13% rispetto al 2015 : Elezioni regionali in Umbria: affluenza in crescita di quasi 13 punti, al 52,8% rivela il dato definitivo delle 19. Cresce, dunque, di quasi 13 punti rispetto al 2015 l'affluenza...

Elezioni Umbria - affluenza in aumento : 52 - 8% alle 19. Alle scorse Regionali era il 40% : L’affluenza Alle Regionali in Umbria è in aumento di quasi tredici punti rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2015. Alle 19, informa il ministero dell’Interno, ha votato il 52,75% dei 703.595 aventi diritto contro il 40,22% delle Elezioni precedenti. L’aumento più significativo è quello che si registra a Terni, dove si tocca il 49,96 contro il 36,92 di quattro anni fa. Su base provinciale la percentuale è del 53,34 nel ...