Elezioni regionali Umbria 2019 | affluenza | exit poll e risultati – LIVE

(Di domenica 27 ottobre 2019)PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 11.30 Segui la diretta delleumbre su Termometro Politico!: quando e come si vota, la guida Domenica 27 ottobresi vota per eleggere il Governatore e rinnovare il Consiglio Regionale in. Per la prima volta, il centrodestra ha ottime possibilità di battere il centrosinistra al potere sin dalla fondazione della regione nel 1970.: i candidati Il centrodestra si presenta con Donatella Tesei, 61 anni, avvocato, oggi senatrice leghista ed ex sindaco di Montefalco, comune in provincia di Perugia, per due mandati a partire dal 2009. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sosterranno congiuntamente la candidatura di Vincenzo ...

