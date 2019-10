“Ecco perché ho fatto il Grande Fratello Vip” La confessione tristissima di Simona Izzo

“Ecco perché non ci sarò io”. Sanremo : dopo tante voci su Claudio Baglioni - ora viene tutto fuori : L’eccezionale cantautore italiano Claudio Baglioni è stato il grande protagonista delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. Le sue conduzioni sono state impeccabili, ma nel 2020 non lo vedremo perché al suo posto ci sarà Amadeus. L’artista 68enne è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ed è tornato a parlare delle polemiche scaturite dal successo di Mahmood con la canzone ‘Soldi’. “Mi è dispiaciuto che qualcuno abbia portato la ...

Tale e Quale Show - Sara Facciolini svela : “Ecco perchè sono sparita” : Sara Facciolini racconta perchè ha lasciato la televisione prima di fare Tale e Quale Show Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTV, pubblicata sul numero uscito in edicola martedì scorso, Sara Facciolini, concorrente di Tale e Quale Show 2019, nonché ex volto de L’Eredità. Nell’intervista in questione, l’ormai ex protagonista del fortunato programma del venerdì sera di Rai1 condotto da ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

“Sono in cura - ho bisogno d’aiuto”. La triste confessione di Serena Enardu : “Ecco perché è finita con Pago” : Forse non c’è più niente da fare tra Pago, al secolo Pacifico Settembre, e Serena Enardu ha fatto molto rumore. Anche perché la coppia, prima di Temptation Vip 2, sembrava affiatata e solida. Lo show ha svelato tutt’altra storia. Oggi i due si sono lasciati definitivamente, come loro stessi hanno confermato al magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccolto le loro confessioni facendo chiarezza su che cosa è accaduto una volta ...

“Ecco perché ho deciso di sparire dopo Amici Celebrities”. Giordana Angi non ha dubbi : La cantautrice Giordana Angi si racconta a 360 gradi a ‘Libero Quotidiano’. dopo ‘Amici Celebrities’ ed in seguito al successo garantito dal secondo posto ad ‘Amici’ e alla conquista del premio della critica Tim, è tempo di pensare ad altro. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa ha parlato l’artista nata a Vannes, in Francia. “Non ero una secchiona, però ci tenevo” – dichiara la Angi riferendosi ai tempi della scuola -. Siamo nel 2009, ad ...

Pamela Camassa - ad Amici l’inaspettato e doloroso sfogo : “Ecco perché io sono così”. E scattano gli applausi : sono quattro i finalisti della prima edizione di “Amici Celebrities”. A vincere la sfida della puntata andata in onda mercoledì 16 ottobre sono stati Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Questo il verdetto al termine della quinta e penultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker. La semifinale del programma di Canale 5 si apre con sei vip in gara: l’amato conduttore di ‘Temptation Island’ ...

Filippo Bisciglia - parla la madre : “Ecco perché ha pianto per me ad Amici” : La madre di Filippo Bisciglia è stata male: ha avuto un tumore Nel corso della quarta puntata di Amici Celebrities Filippo Bisciglia ha lasciato il segno con le sue lacrime. Il conduttore di Temptation Island si è emozionato mentre cantava Portami a ballare, la canzone con quale Luca Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo […] L'articolo Filippo Bisciglia, parla la madre: “Ecco perché ha pianto per me ad Amici” proviene da ...

Juventus - Buffon allo scoperto : “Ecco perchè sono tornato alla Juve” : Gigi Buffon, intervistato in occasione del premio Goodwill Ambassador, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla nuova avventura in bianconero e sui motivi che l’hanno spinto ad accettare il ritorno alla Juventus. Il portiere ha ammesso: ““La possibilità di vincere la Champions League ha pesato tanto. Diciamo che per il 51% ha pesato […] L'articolo Juventus, Buffon allo scoperto: “Ecco ...

Ambra Angiolini ringrazia Allegri : “Ecco perché mi sono innamorata di lui” : Ambra Angiolini a Vanity Fair: le parole d’amore per Massimiliano Allegri Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film – Brave ragazze – Ambra Angiolini ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair. L’attrice ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, quelli più intimi e privati. Nonostante il successo raggiunto da adolescente a Non […] L'articolo Ambra Angiolini ringrazia Allegri: ...

“Ecco perché hanno litigato”. Rottura Canalis Corvaglia - Dagospia sgancia la bomba (pazzesca) : Un rapporto raro e sincero quello tra Elisabetta Canali e Maddalena Corvaglia, le ex veline della trasmissione “Striscia la Notizia” dal 1999 al 2002. Talmente sincero che le due si erano trasferite a Los Angeles e avevano avviato una palestra e un centro dedicato alla fisioterapia. Poi il grande gelo. Elisabetta e Maddalena avevano smesso di pubblicare foto e video insieme. A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, era stata proprio ...

Tommaso Paradiso si confessa : “Ecco perché ho lasciato i Thegiornalisti” : "Volevo chiarire il fatto che per me quella band non esiste più e l`ho detto sui social perché è un veicolo di informazione rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da nessun altro". Tommaso Paradiso si difende così, intervenendo a Deejay Chiama Italia, trasmissione di radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino. Paradiso ha anche chiarito il motivo del silenzio che ha seguito l`annuncio. "Non ho più replicato perché avrei alimentato ...

Modà - il ritorno con l’album ‘Testa o Croce’. Kekko : “Ecco perché tre grandi radio non ci passano. Canzoni scritte da altri? Non le canto - questione di credibilità” : “Testa o croce” è un po’ sfidare il destino, rappresenta una scommessa e anche il rischio. E’ quello che ha fatto Kekko Silvestre con i suoi Modà e l’album omonimo che esce il 4 ottobre e nasce sotto una nuova luce. Infatti con “Passione Maledetta”, uscito quattro anni fa, si è chiusa l’esperienza unica e irripetibile con l’etichetta Ultrasuoni che vedeva riunite tre grandi radio: RTL 102.5, RDS e radio Italia. ...

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...