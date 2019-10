Domenica Rai Sport | Palinsesto 27 Ottobre 2019 | Maratona Venezia e Sci - Solden

Domenica In - salta l'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier : voci pesantissime dai piani alti in Rai : Pamela Prati non sarà più ospite di Domenica In. L'annuncio giunge dopo l'indiscrezione di Dagospia, che riferiva un ritorno della showgirl negli studi di Mara Venier. Qui la Prati avrebbe dovuto chiedere - a titolo gratuito - scusa al pubblico dopo la ben nota intervista, sempre per Domenica In, da

Quelli che il calcio Domenica 27 ottobre su Rai 2 : Willie Peyote e Donato Carrisi ospiti : Quelli che il calcio domenica 27 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Nuova giornata di campionato e nuovo appuntamento su Rai 2 con Quelli che Il calcio l’alternativa della domenica al salotto di domenica In e alle soap di Canale 5 per chi non ha voglia di guardare le partite live, l’appuntamento è su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. Tra gli ospiti lo scrittore e regista Donato Carrisi, che racconterà ...

Domenica In - RaiUno blocca “mamma Pamela”. Lei aveva detto : “Torno a casa da mia sorella Mara”. E invece… : “Sono moglie e mamma”, “Mamma Pamela”, “Marito, figli, le valigie e corri, li porti a scuola. E mamma fai questo e mamma fai quest’altro. Bellissimo”: tre tormentoni che gli appassionati dell’affaire Prati conoscono benissimo. Erano nati tutti nel salotto di Mara Venier, nella puntata di Domenica In in onda il 31 marzo 2019, pochi giorni prima dell’espolosione dello scandalo svelato da ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 27 ottobre alle 19 : 40 e alle 21 : gli ospiti : Che Tempo che Fa 27 ottobre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Toni Servillo, il cardinale Zuppi, Emma, Ron Howard Prosegue il triplo appuntamento domenicale di Fabio Fazio su Ra 2 con Che Tempo Che Fa diviso nello spazio dalle 19:30 e poi dalle 21 tra le interviste e Il Tavolo. Tra gli ospiti Emma, Ron Howard che ha portato alla festa del cinema di Roma il documentario su Pavarotti e Toni Servillo. Che Tempo Che Fa dalle ...

Pamela Prati : la Rai blocca l'ospitata a Domenica In : La Rai ha bloccato l'ospitata di Pamela Prati nella prossima puntata di Domenica In.Stando a quanto pubblicato da Alberto Dandolo per Dagospia, la showgirl sarda sarebbe stata ospite della prossima puntata del contenitore Domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier a titolo gratuito, per chiedere scusa al pubblico dopo la famosa intervista, sempre rilasciata a Domenica In, dalla quale ebbe inizio il cosiddetto Pratiful o Prati-gate.prosegui ...

Pamela Prati : la Rai blocca l’ospitata a Domenica In : Pamela Prati e Mara Venier (da Instagram di Mara Venier) Stop a Pamela Prati. La Rai avrebbe bloccato last minute la presenza della showgirl sarda all’interno di Domenica In. Lo rivela Dagospia aggiungendo che la Prati avrebbe chiesto scusa al pubblico di Mara Venier per le bugie raccontate in passato. Il tutto senza percepire un compenso. Articolo del 25 ottobre ore 17.45 – Era il 31 marzo scorso quando Pamela Prati, intervistata a ...

John Travolta ospite a 'Che tempo che fa' su Rai 2 Domenica 20 ottobre : L'ospite di punta della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 20 ottobre, è John Travolta. Il divo americano, che ha compiuto 65 anni a febbraio, è in Italia in qualità di partecipante alla Festa del Cinema di Roma, manifestazione iniziata il 17 ottobre e che durerà sino a domenica 27. L'attore riceverà, durante la manifestazione di Roma, un premio per il film The Fanatic. Fabio Fazio cercherà, con questa intervista, di risollevare gli ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della Domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 20 Ottobre 2019 | Rugby - Volley - Basket e Biliardo : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 20 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Quelli che il calcio Domenica 20 ottobre su Rai 2 : Lucci va da Renzi - Dario Vergassola va da Lino Banfi : Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Dopo la sosta delle Nazionali riprende il campionato di Serie A e torna l’appuntamento con Quelli che il calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. L’attualità si innesta sul calcio con Enrico Lucci che va a Firenze alla Leopolda di Matteo Renzi per curiosare a suo modo sui volti presenti alla manifestazione del partito Italia ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 20 ottobre - gli ospiti : Che Tempo che Fa 20 ottobre su Rai 2 alle 19:30 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: John Travolta, Matteo Renzi e Teo Teocoli Fabio Fazio rilancia il triplo appuntamento della domenica sera di Rai 2 con un doppio colpo tipico della sua storica trasmissione: Matteo Renzi e John Travolta. Che Tempo Che Fa dalle 21 vedrà Fabio Fazio in compagnia di Luciana Littizzetto (qui il suo intervento della scorsa settimana) e Filippa Lagerback. Alle 19.30 ...

Programmi TV di stasera - Domenica 20 ottobre 2019. Su Rai3 la finale de «Il Borgo dei Borghi» : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Rione Serra Venerdì: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre ...

Domenica In - Mara Venier festeggia in diretta i 69 anni : puntata senza precedenti su Rai 1 : C'è grande attesa per la prossima puntata di Domenica In. Quella di Domenica 20 ottobre sarà infatti una puntata davvero speciale per sua la conduttrice Mara Venier, che avrà il piacere di festeggiare nello studio di Rai 1 il suo 69esimo compleanno. A celebrare con lei questo grande traguardo moltis

Che tempo che fa - Fabio Fazio stracciato da Barbara D'Urso : la Domenica sera da incubo di Rai 2 : Che tempaccio che fa per Fabio Fazio. Non è una nuvoletta fantozziana, ma una bufera, anzi un' alluvione che lo sta facendo sprofondare. Il suo programma Che tempo che fa, con il seguito Che tempo che fa - Il Tavolo, su RaiDue è in caduta libera, capace di perdere un punto percentuale in sole due se