Domenica Live | l' orrore di Youma in diretta | Perseguitata da uno stalker | fin dove

Lucas Peracchi con la madre Bonnie a Domenica Live : "Non ho denunciato Eva Henger. Ma ora ho l'etichetta addosso di uno che picchia le donne..." (Video) : Dopo l'intervista a Eva Henger e al figlio Riccardino, che abbiamo visto la scorsa settimana, Barbara D'Urso, durante la puntata di oggi di Domenica Live, ha intervistato Lucas Peracchi e la madre Bonnie.Quest'ultima ha nuovamente parlato della telefonata con la quale Eva Henger avrebbe minacciato di rovinare la reputazione di suo figlio. In studio, la signora Bonnie ha ribadito il fatto che suo figlio non è un ragazzo violento:prosegui la ...

Moreno Merlo fidanzato Paola Caruso/ I dubbi dei fan "La sta usando?" - Domenica Live - : Moreno Merlo, fidanzato di Paola Caruso a Domenica Live per il battesimo di Michelino. Ma i fan hanno dei dubbi sulla loro relazione: "La sta usando?"

Paola Caruso e Michelino/ Battesimo del figlio senza padre biologico - Domenica Live - : Paola Caruso e Michelino a Domenica Live: le immagini del Battesimo del figlio nel programma di Barbara D'Urso. Assente Francesco Caserta, padre biologico.

Ultima Domenica di Ottobre con forte maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Domenica 27 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 27 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena Un’altra Domenica ricca di ospiti in tv quella di Domenica 27 ottobre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Massimo Giletti ospiteranno nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma […] L'articolo Domenica 27 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che ...

Barbara D'Urso lascia la Domenica sera di Canale 5 : il suo 'Live' posticipato al lunedì : Cambia il palinsesto di Canale 5 e a partire da questa settimana Barbara D'Urso lascia la domenica sera della rete ammiraglia. In queste settimane, infatti, abbiamo visto che la conduttrice partenopea era tornata al timone del suo Live - Non è la D'Urso, il talk show che ha debuttato nella passata stagione televisiva, registrando una buona media di spettatori in prime time. Quest'anno, però, la scalata è stata decisamente più difficile per la ...

Anticipazioni Domenica Live : Gli Ospiti di Barbara D’Urso! : Barbara D’Urso si sdoppia. Domenica andrà in video solo al pomeriggio mentre Live – Non è la D’Urso passa al lunedì sera. Ma quali saranno gli Ospiti? Eccovi accontentati! Come ogni fine settimana arrivano le Anticipazioni di Domenica Live. Questa sarà un Domenica più rilassante per Barbara D’Urso. Questa settimana la conduttrice napoletana sarà impegnata solamente il pomeriggio perché Live – Non è la D’Urso è stato spostato il ...

Ascolti Live Non è la d’Urso : Barbara al 13%. Bene Domenica Live : Live Non è la d’Urso, Ascolti 20 ottobre: Barbara d’Urso doppiata da Imma Tataranni E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata di Live Non è la d’Urso prima dello spostamento al lunedì sera e il programma di Barbara d’Urso ha totalizzato questi Ascolti: 2.103.000 telespettatori e il 12,93% di share. Nulla ha potuto, Barbara, contro il successo travolgente di Imma Tataranni Sostituto Procuratore su Rai1 che ha ...

Kikò Nalli a Domenica Live : "Mi piacerebbe incontrare i miei aggressori e dire loro che sono una persona normale" (Video) : Kikò Nalli è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live, andata in onda su Canale 5.L'hair-stylist ed ex concorrente del Grande Fratello 16, dopo aver rassicurato la conduttrice riguardo le sue condizioni di salute, è entrato nei dettagli per quanto riguarda la dinamica dello spiacevole episodio capitatogli:prosegui la letturaKikò Nalli a Domenica Live: "Mi piacerebbe incontrare i miei aggressori e dire loro ...

Eva Henger in lacrime a Domenica Live : "Sono disponibile ad un chiarimento con Mercedesz e Lucas" (Video) : Eva Henger e il figlio Riccardino Schicchi sono stati intervistati da Barbara D'Urso durante la puntata andata in onda oggi, Domenica 20 ottobre 2019, su Canale 5, di Domenica Live.La showgirl ed ex attrice hard ungherese e il figlio, nato dal matrimonio con Riccardo Schicchi, hanno replicato alle recenti dichiarazioni di Lucas Peracchi e di Mercedesz Henger, come sappiamo, in lite con la madre dopo le accuse di quest'ultima all'ex tronista di ...

Domenica Live - tensione da Barbara D'Urso. Eva Henger contro Lucas fidanzato di Mercedesz. Interviene la madre : "Da tre mesi non sento Mercedesz. Abbiamo litigato e mi ha cancellato da WhatsApp". In studio da Barbara D'Urso a Domenica Live ci sono Eva Henger e il figlio Riccardino. Il quale dice riferendosi alla rottura tra loro e Mercedesz: "Secondo me sicuramente si sono messi le mani addosso tutti e due, s