Domenica In | salta l' ospitata di Pamela Prati da Mara Venier | voci pesantissime dai piani

Alberto Urso a FqMagazine : “L’ospitata saltata a Domenica In? Non so cosa sia successo - peccato. Ora aspetto Sanremo…” – La scaletta del concerto : Dopo la vittoria ad “Amici”, Alberto Urso non si è fermato un momento. I firmacopie subito dopo l’uscita dal talent show in giro per l’Italia, la partecipazione ai Seat Music Awards e poi il nuovo singolo firmato da Kekko dei Modà “E poi ti penti” fino al rientro nella squadra di “Amici” per la versione Celebrities, a capo della Squadra Blu. Intanto Domenica 29 settembre Alberto, davanti a duemila persone alla Sala Santa Cecilia ...