Domenica In | Mara Venier regina delle emozioni tra ricordi e gaffe

Domenica In - imprevisto in diretta. Mara Venier : “E’ scoppiata…” : Domenica In, Mara Venier preoccupata durante l’intervista a Lucia Bosè: “Cos’è scoppiato?” Lucia Bosè è stata la prima ospite di Domenica In di oggi. L’attrice, che ora vive in Spagna e che ha preso il posto di Pamela Prati che è stata bloccata dalla Rai, ha parlato della sua straordinaria carriera, dei suoi amori e della sua nuova vita lontana dall’Italia. All’inizio dell’intervista, però, è ...

Domenica In - Lucia Bosé : “Dominguin? Si faceva tutte le putt*** ma io non ero gelosa”. E Mara : “Io gli avrei dato una pizza in faccia” : “Si faceva tutte le puttane“. Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, ...

Domenica In - Orietta Berti : “Per Mara Venier ho fatto rinunce” : Orietta Berti ammette: “Per Domenica In con Mara Venier rinuncio ai concerti” Orietta Berti è una delle protagoniste della nuova edizione di Domenica In. La cantante di “Finché la barca va”, infatti, ha un suo spazio insieme a Mara Venier in cui legge le lettere dei telespettatori, canta in alcuni momenti della trasmissione e si presta ai giochi insieme agli ospiti. Intervistata dal magazine Ora, però, la Berti ha fatto ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 27 Ottobre 2019 | Maratona Venezia e Sci - Solden : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 27 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica In - salta l'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier : voci pesantissime dai piani alti in Rai : Pamela Prati non sarà più ospite di Domenica In. L'annuncio giunge dopo l'indiscrezione di Dagospia, che riferiva un ritorno della showgirl negli studi di Mara Venier. Qui la Prati avrebbe dovuto chiedere - a titolo gratuito - scusa al pubblico dopo la ben nota intervista, sempre per Domenica In, da

Domenica Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente : Domenica 27 ottobre il Tevere sarà il palcoscenico naturale della prima edizione della “Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente”, un evento che chiamerà a raccolta sul fiume della Capitale tutti gli amanti degli sport della pagaia. Agonisti e amatori a bordo di Canoe, kayak, sup, dragon boat, gommoni da Rafting, con qualsiasi tipo d’imbarcazione singola o multiposto a propulsione a remi e pagaia, solcheranno gran parte del tratto urbano ...

Domenica In - RaiUno blocca “mamma Pamela”. Lei aveva detto : “Torno a casa da mia sorella Mara”. E invece… : “Sono moglie e mamma”, “Mamma Pamela”, “Marito, figli, le valigie e corri, li porti a scuola. E mamma fai questo e mamma fai quest’altro. Bellissimo”: tre tormentoni che gli appassionati dell’affaire Prati conoscono benissimo. Erano nati tutti nel salotto di Mara Venier, nella puntata di Domenica In in onda il 31 marzo 2019, pochi giorni prima dell’espolosione dello scandalo svelato da ...

Pamela Prati torna ospite a 'Domenica in' da Mara Venier : Bomba di Dagospia che rivela: "La mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da Sora Mara"

Pamela Prati ospite a Domenica In : cosa dirà a Mara Venier : Pamela Prati ospite di Mara Venier a Domenica In (27 ottobre) Quand’è che la televisione si libererà del Prati-gate, Mark Caltagirone, Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e compagnia cantante? Insomma, dopo le ospitate delle due agenti da Barbara d’Urso all’inizio della stagione tv, e dopo Pamela Prati ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti (la seconda volta contro Roberto D’Agostino), Domenica 27 ottobre ...

Ospiti Domenica In - 27 ottobre : Orietta Berti torna da Mara Venier : Domenica In, Ospiti di Mara Venier puntata del 27 ottobre: torna Orietta Berti. Le anticipazioni Nuova puntata di Domenica In il 27 ottobre, con Mara Venier come sempre a partire dalle 14.00 su Rai1. E come ogni settimana, a svelare le anticipazioni e gli Ospiti di Domenica In è stato il sempre informato TvBlog, il quale ha annunciato che nel prossimo appuntamento del contenitore Domenicale pomeridiano della prima rete, tornerà Orietta Berti, ...

Maratone Domenica 27 ottobre : calendario - orari e date del fine settimana. Spiccano Venezia e Francoforte : domenica 27 ottobre sarà una giornata ricca di eventi per gli appassionati di maratona e mezza maratona. Una tappa in Cina e poi si volerà in Europa dove saranno tante le città che ospiteranno, fra le proprie strade, alcuni tra gli atleti più forti del Pianeta. Nelle ultime settimane ci sono stati davvero tanti momenti emozionanti, con atleti come Kipchoge e Kosgei che hanno scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina. La spinta ...

Stasera Italia - Giuseppe Brindisi sfida Enrico Mentana : Domenica maratona per elezioni in Umbria : Stasera Italia sfida Enrico Mentana sul terreno delle sue famose maratone. Il talk di Retequattro ripropone di nuovo la versione allungata in occasione delle attesissime elezioni regionali umbre. Si partirà regolarmente alle 20.30 per proseguire fino alle 21.30, come da tradizione. Poi a quel punto

Domenica In - ascolti del 20 ottobre : Mara Venier domina ancora : Domenica In, Mara Venier domina ancora negli ascolti e straccia la concorrenza E’ stata una puntata importante, ieri Domenica 20 ottobre per Mara Venier. Quest’ultima, infatti, ha festeggiato il suo compleanno in diretta su Rai1 con Domenica In e ha realizzato ancora ascolti eccellenti: 2.989.000 telespettatori e il 18,5% di share nella prima parte e 2.512.000 telespettatori e il 17,6% di share nella seconda. Una puntata ...