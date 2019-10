Domenica In | Lucia Bosè si presenta in studio così | non solo i soliti capelli blu | il

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un look come sempre sbarazzino e molto eccentrico, ma con un colorito della pelle decisamente più pallido. Stupisce, eccome,ospite di Mara Venier aIn, nella puntata in onda su Rai 127 ottobre. L'attrice, all'anagrafeBorloni, nonché Miss Italia 1994, una delle p

SandroBrizzola4 : @DavLucia Buona domenica Lucia ?????? - sara309_60 : @DavLucia @BiordiVanda @onlyamour @Naranmike @AntonioQuaran18 @sonlello @Rebeka80721106 @AlmiraUva @diamiladi Saggi… - Nicola2019ITA : #DomenicaIn Comincia bene domenica in con Lucia Bosè ! #Rai1 -