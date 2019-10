Fonte : optimaitalia

(Di domenica 27 ottobre 2019) Unapiena di spunti interessanti quella che stiamo vivendo attraverso, soprattutto per gli utenti che da tempo hanno messo nel mirino smartphone come i variS10 e. Dopo aver aperto il fine settimana con una promozione davvero allettante per Huawei P30, come avrete notato attraverso il report portato alla vostra attenzione un paio di giorni fa su OM, oggi 27 ottobre occorre concentrarsi su alcuni top di gammadi questo 2019. Ad esempio, da alcune ore a questa parte abbiamo notato che ilS10 bianco da 128 GB può essere nuovamente acquistato con un esborso di 699 euro. Certo, in rete è probabile che riusciate a trovare di meglio, ma non bisogna dimenticare gli standard di. Insomma, se da tempo monitorate questo device e volete procedere con il rivenditore in questione, potrebbe essere il momento giusto per ...

GioPao9 : Domenica allegra con le offerte MediaWorld: occasione #SamsungGalaxyS10 e S10e il 27 ottobre - OptiMagazine : Domenica allegra con le offerte MediaWorld: occasione Samsung Galaxy S10 e S10e il 27 ottobre… - feli_pauli : @Lilliflo Buongiorno cara Lilli, una domenica gioiosa e allegra per te! Un abbraccio e cose belle per una piacevole continuazione ?????????? -