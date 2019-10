Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) La, invece, è reduce dal pareggio infrasettimanale tra le mure amiche contro la formazione romagnola del Rimini. I granata si trovano al quarto posto in classifica, a 20 punti, a pari punti con il Carpi. E' ancora emergenza per la squadra allenata da mister Alvini, che deve fare i conti con diverse assenze: Kargbo è squalificato, mentre Marchi e Lunetta sono ancora fermi ai box. Il, reduce dalla vittoria in trasferta nel turno infrasettimanale contro i cugini modenesi del Carpi, ospita oggi al Braglia la, nel Derby di andata del Secchia. I canarini non sono in uno stato di forma ottimale e attualmente in classifica ricoprono l'undicesimo posto con 14 punti. Il tecnico dovrebbe proporre un 3-4-2-1 con diverse novità rispetto all'ultima partita giocata, tenendo conto anche degli indisponibili....

corra_davide : DIRETTA Modena-Reggiana Serie C, le probabili formazioni: fischio d'inizio ore 15:00 - BellelliAlberto : Buona domenica. Segnalo che Modena in diretta parla della nostra “battaglia” per fare di #Carpi un territorio… - ReggioPress : Serie C, Modena – Reggiana: segui la diretta -