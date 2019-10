“Devo dirvi una cosa” Cliomakeup lo annuncia sui social La prima risposta arriva da

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) La notizia è stata lei a darla dal suo profilo ufficiale. Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Una notizia che ha fatto immediatamente il giro della reta e raccolto migliaia di apprezzamenti tra cui le sorelle Ferragni (Valentina e Chiara) e Beatrice Valli. Naturalmente ii loro sono stati messaggi d’affetto per la lieta notizia. “Dobbiamouna cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister”. L’annuncio lo hanno dato, sorridenti e visibilmente emozionati, Clio e Claudio, che si sono ripresi assieme allafiglia. Il breve filmato è stato impreziosito dalla seguente didascalia: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Continua dopo la foto Chiara ...

