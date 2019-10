Dettori | accoltellato da Sorgentone | dichiara | ' Lui deve prendersi le sue responsabilità'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il musicista Mirkotorna a parlare della sua disavventura con, il vincitore dell'ultima edizione di "Italia's got talent";è salito sul podio di Italia sì, con Marco Liorni, per mandare un messaggio al suo ormai ex amico e collega: "Io non ce l'ho con lui, non lo sto perseguitando, ma la giustiziaseguire il suo corso, quando c'è un'aggressione e una ferita causata da un coltello, si fa un verbale e si raccolgono tutte le testimonianze di chi era presente". Il litigio durante una cena al Pigneto di Roma I fatti risalgono alla notte tra il 18 ed il 19 ottobre, quando sia Mirkoche, erano presenti ad una festa con molti altri amici, colleghi e protagonisti delle notti romane, all'Ellington Club, quartiere Pigneto a Roma; durante la cena c'era già stato un alterco fra i due, finito molto velocemente; più tardi, quando la festa ...

