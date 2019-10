Crociata femminista di Lilli | il testosterone rovina il mondo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Giuseppe Marino «Siamo più brave e più competenti e chiediamo il potere». Ecco la dichiarazione di guerra diGruber. C'è il femminismo che rivendica la parità, quello che chiede il riconoscimento delle differenze e c'è quello che riconosce una sola differenza: le donne sono meglio degli uomini, punto. Il mezzobusto delle Otto e mezzo di La7, dopo una vita di conduzione di trequarti, svela un nuovo lato della propria personalità in un libro battagliero (...) (...) fin dal titolo: Basta! Il potere delle donne contro la politica del(edizioni Solferino). Gruber lo presenta con un'intervista al settimanale Io Donna in cui conferma la finalità del saggio: far discutere provocando. Si direbbe un atteggiamento testosteronico, eppure la giornalista che vanta un curriculum di spicco nel servizio pubblico e una professionalità ampiamente riconosciuta, attribuisce ...