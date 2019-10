Cosenza Chiesto rinvio a giudizio per Mario Oliverio e Mario Occhiuto

Cosenza - chiesto processo per Oliverio - Occhiuto - Adamo nell’inchiesta Passepartout. Contestata l’associazione a delinquere : Amministratori pubblici, politici e imprenditori in Calabria. Tutti insieme nell’associazione a delinquere che, secondo la Procura di Catanzaro, aveva “lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione”. Appalti truccati e corruzione. Ma anche nomine telecomandate alla Regione Calabria e traffico di influenze. Per i venti indagati nell’inchiesta “Passpartout”, il procuratore Nicola Gratteri e il ...