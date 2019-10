Classifica MotoGP | Mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP d’Australia Marquez sfiora i

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e Classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e Classifica qualifiche : A Phillip Island si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si è definita la Griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 05.00 italiane, è andata in scena una lotta serratissima per la conquista della pole position. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo si sono affrontati a viso aperto mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno faticato. Di seguito la Griglia di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : cosa succede ora? Potrebbe valere il risultato delle prove libere : Classifica e possibile recupero : Il programma odierno delle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019 per la classe MotoGP è stato cancellato definitivamente. La direzione gara, convinta dai piloti in seguito ad una riunione d’emergenza, ha deciso di concludere anzitempo l’attività in pista odierna in quel di Phillip Island per motivi di sicurezza legati a delle raffiche di vento improvvise e fortissime che hanno provocato la caduta estremamente pericolosa ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultati e Classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Fuori Quartararo : Tutto invariato dopo le prove libere 3 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Forti e gelide raffiche di vento sul circuito di Phillip Island hanno impedito ai piloti di migliorare i riscontri ottenuti nella giornata di ieri e per questo i tempi sono rimasti invariati nella classifica combinata assegnante la qualificazione alla Q1 e alla Q2. Al vertice dunque lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) a precedere Andrea ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e Classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e Classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in Classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in Classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in Classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del ...

