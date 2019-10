Ciclismo | Olimpiadi 2020 | Italia qualificata col contingente pieno! 5 uomini e 4 donne

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ora è davvero ufficiale: l’disarà presente alledi Tokyocon ilcompleto per quanto riguardo il. Oggi sono stati comunicati i ranking di qualificazione al termine della stagione sulle due ruote e la nostra Nazionale volerà in Giappone con 5e con 4. Glihanno chiuso in seconda posizione alle spalle del Belgio mentre lesi sono prese la piazza d’onore dietro all’Olanda (per fare bottino pieno serviva essere tra i primi sei al maschile e tra le prime cinque al femminile). Il CT Davide Cassani costruirà la squadra attorno a Vincenzo Nibali che andrà a caccia del colpaccio su un circuito molto duro, le ragazze proveranno a essere delle outsider contro le oranje. Il risultato non è mai stato in discussione nel corso di questa stagione, l’ha sempre avuto in mano il pallino del proprio ...

