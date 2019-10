Chirico | ' 300 milioni di aumento di capitale e 42 dallo sponsor Jeep | tanta roba'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) E' stata una settimana importante per la Juventus che ha ufficializzato l'didi 300e confermato il ritocco annuale dell'intesa contrattuale con, passata a 42di euro a stagione. Un passo importante utile per incrementare gli investimenti in giocatori e nelle infrastrutture: come già dichiarato da Agnelli dobbiamo aspettarci nuovi Cristiano Ronaldo per incrementare anche a livello commerciale il brand Juventus. Ed è proprio il noto giornalista sportivo e tifoso juventinoa soffermarsi su questodie a parlare di come le ambizioni bianconere siano davvero importanti: secondo il giornalista 'per la Juventus il 2020 sarà l'anno zero mentre per le altre società sarà l'anno sottozero'. Il motivo è che la maggior parte degli antagonisti della Juventus, dalle società ai tifosi, criticano i bianconeri per la politica economica ...