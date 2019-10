Chi era Abu Bakr al Baghdadi

Decreto fiscale - ecco le novità antievasione e quando entreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per Chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Roma - Artists for Rojava : il mondo della cultura si sChiera con i curdi contro l’aggressione militare turca : Una serata per gli Artists for Rojava: l’evento di informazione e spettacolo per sostenere la Mezzaluna rossa curda sulla scia dell’appello firmato da decine di artisti e lavoratori del mondo della cultura contro l’invasione turca nel Nord della Siria, in difesa dell’esperienza democratica del Rojava. “Qui per 7 anni – si legge nella nota dell’evento – si convive tra le diverse culture e religioni ...

Chiara Ferragni manda in tilt Trastevere : ressa fuori dal locale dove era a cena : L'influencer sta trascorrendo il week end nella capitale insieme al marito Fedez, al piccolo Leone e alle sorelle. La cena in una nota trattoria di Trastevere è finita con una ressa davanti al locale e per uscire la famiglia è stata scortata all'auto... Chiara Ferragni non passa inosservata. Il fine settimana capitolino, che la bella influencer sta trascorrendo con il marito Fedez e il loro figlio Leone, sta diventando una vera e propria ...

Genova - la multa a Chi fruga nei cassonetti è un flop : 2 pagate su 217. M5s alla Corte dei Conti : ‘Danno erariale da attività polizia e giudiziaria’ : Due multe pagate su 217 emesse, per un’entrata di un centinaio di euro in oltre due anni. Sono il topolino partorito dalla norma del comune di Genova, voluta dalla giunta del sindaco Marco Bucci, che punisce chi fruga nei cassonetti in cerca di cibo. Già dal 2011 l’articolo 28, comma 1 del regolamento di polizia urbana prevede una sanzione di 200 euro per chi bivacca in luogo pubblico, applicata per la prima volta lo scorso luglio a un ...

Luca SacChi - dai soldi alle telefonate per l'erba : ecco cosa non torna di quella sera : I soldi, la ricostruzione di possibili rapporti pregressi tra i killer e i ragazzi «che volevano comprare la droga» e il sospetto che un acquisto così massiccio di erba sia la...

"Italiani senza sogni e speranze - non risChiano più". Intervista a Massimo Valerii (Censis) : Il terreno dello scontro è al di qua del Palazzo e della Piazza: “Il sovranismo si combatte nella psiche delle persone, prima ancora che nella politica. Perché è lì che si è insediato: nella testa e nel cuore degli individui. Sarebbe troppo facile credere che le sue fiamme brucino per colpa di capi demagogici che salgono sul palco con una tanica di benzina in una mano e un cerino nell’altra, pronti ...

Giuseppe Conte - dall'Umbria l'effetto-domino che lo porterà via da Palazzo Chigi : Altro che balle, il voto in Umbria - chiamata oggi alle urne, domenica 27 ottobre - può avere pesantissime conseguenze sul governo. Ed è per questo che Giuseppe Conte guarda con attenzione, molta attenzione, al risultato. Una probabile sconfitta dell'asse M5s-Pd per la prima volta in coalizione potr

Chi era Sylvia Plath : Il doodle di Google di oggi è dedicato alla poetessa americana autrice del romanzo "La campana di vetro", che avrebbe compiuto 87 anni

Luca SacChi - l?amico del killer si smarca : «Sbagliato coprirlo - pagherà» : «O andavamo in Questura o dalla famiglia, pagherà, com?è giusto, per quello che ha fatto». Risponde al telefono Manuel Incani, l?amico di Valerio Del Grosso, 21...

L?amico del killer di Luca SacChi : «Sbagliato coprirlo - pagherà» : «O andavamo in Questura o dalla famiglia, pagherà, com?è giusto, per quello che ha fatto». Risponde al telefono Manuel Incani, L?amico di Valerio Del Grosso, 21...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen indagato e convocato dai commissari! Pole position a risChio - la Ferrari spera : Max Verstappen è stato ufficialmente convocato dai commissari di gara del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Verstappen ha conquistato la Pole position dominando le qualifiche andate in scena nella prima serata italiana ma l’alfiere della Red Bull rischia una penalizzazione perché non ha rispettato le bandiere gialle sventolate all’ultima curva in ...

Formula 1 – Incidente Bottas e bandiera gialla - ma Verstappen la ignora e fa la pole : risChia una dura penalizzazione : Max Verstappen non rallenta davanti ad una doppia bandiera gialla per l’Incidente di Bottas e fa la pole in Messico: il pilota Red Bull rischia una pesante penalizzazione Ci risiamo. Max Verstappen ha fatto nuovamente il fenomeno, ma la sua prestazione rischia di essere cancellata da un suo pessimo comportamento. Il pilota della Red Bull ha raccolto la sua seconda pole position in carriera piazzandosi davanti a tutti nel Gp del ...

Matteo Pezzino : guiderà Confartigianato Edilizia - in un anno Chiuse 400 imprese edili : Anaepa si rinnova e scende in campo il nuovo presidente regionale Matteo Pezzino: guiderà Confartigianato edilizia.

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui fondi della cooperazione a Chi fa armi. Pene più alte per gli evasori dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...