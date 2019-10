Che cosa succede se Al Baghadadi questa volta è morto davvero?

Pentagono : «Capo Isis - al Baghdadi - morto in raid Usa». Trump : «Una cosa enorme» Trovati 7 corpi - anChe un bambino : WASHINGTON - Abu Bakr al Baghdadi si sarebbe ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo...

“Ucciso Al Baghdadi” - Trump : “Qualcosa di enorme”. Morte del califfo accertata con analisi biometriChe : E' successo "qualcosa di enorme" nella notte in Siria: cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il suo discorso - previsto alle 14 (ora italiana) - in cui probabilmente dichiarera' in diretta tv l'uccisione dell'ex califfo del sedicente Stato islamico, Abu Bakr Al Baghdadi. Intanto e' la Fox, tv tradizionalmente vicina al presidente, a confermare la Morte di Baghdadi, accertata con le analisi biometriche per il riconoscimento ...

Cosa rischia chi si macchia di odio razziale - anChe online : I casi di odio razziale sul web, attraverso i social network, come quelli, oggi alla ribalta delle cronache, di cui è destinataria la senatrice a vita Liliana Segre, possono essere puniti in sede penale contestando agli autori, quando questi siano identificabili, il reato di diffamazione, con l'aggravante prevista dalla Legge Mancino. Questo, infatti, è l'indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato intorno a tale tema: la diffamazione ...

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una cosa Che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

L'Isola di Pietro 3 - trama dell'1 novembre : Diego sospetta Che Leonardo nasconda qualcosa : L'Isola di Pietro 3 ritornerà in onda con la terza puntata venerdì 1 novembre su Canale 5, alle ore 21:20 circa. La fiction che vede protagonista Gianni Morandi sta riscuotendo parecchi ascolti in questa terza stagione, malgrado ci sia stato un disaccordo da parte dei telespettatori per quanto riguarda la scelta di far uscire di scena Alessandro Ferras, interpretato da Michele Rosiello. Tornando alle anticipazioni della terza puntata, queste ...

Carlos Sainz F1 - GP Messico 2019 : “Sembra Che la cosa più importante di questo weekend sia il graining delle gomme” : Al termine della prima giornata delle prove libere Carlos Sainz ha parlato al sito iberico Marca.com, al quale ha tracciato il bilancio del venerdì del GP del Messico di F1, chiuso con l’ottavo tempo, nonostante un ultimo tentativo con gomme soft al di sotto delle attese del pilota. Una giornata positiva, nonostante una conclusione non all’altezza: “Penso che sia stato un altro venerdì solido. Non abbiamo finito nel miglior ...

Si accorge Che il gatto ha una zecca - gliela toglie e le accade una cosa orribile : Una donna, Joanne Baskett si era accorta che il suo gatto aveva una zecca e ha deciso che poteva occuparsene da sola senza portare il gatto dal veterinario. A mani nude ha afferrato la zecca e l’ha tirata ma il parassita l’ha morsa. La donna di 46 anni ha capito subito di essere stata morsa dalla zecca perché la sua mano si è subito arrossata e allora ha pesato che fosse il caso di farsi vedere dal medico. Il medico le ha prescritto un ...

A Napoli c’è una vespa Che invece della targa ha qualcosa di incredibile : A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù. Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale. La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine. Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a ...

La Vita in Diretta - Cesare Bocci : “Ho visto il cu** di Lorella Cuccarini”. Che cosa è successo tra i due? : Cesare Bocci, amatissimo volto de Il Commissario Montalbano, è stato ospite de La Vita in Diretta e ha raccontato un aneddoto che lo vede protagonista insieme alla conduttrice Lorella Cuccarini. Che cosa è successo tra i due? Quando stavano partecipando al musical “Sweet Charity”, il bel Bocci ha “visto le terga della signora”, parole sue. “Solo una eh!”, ha aggiunto il Mimì Augello della fiction tratta da i ...

Cosa leggeremo nel 2020? Scoprilo con «L’anno Che verrà» : Torna per la la terza edizione il Festival in programma a Pistoia fino a domenica 27 che è anche un’occasione di scouting per agenti ed editori

Augusto Minzolini a L'aria che tira : "Mario Draghi premier? Ecco Che cosa c'è davvero dietro alla voce" : La voce, adesso, gira con insistenza. Rilanciata da un retroscena su La Stampa e rilanciata dallo stesso Augusto Minzolini, in un altro retroscena a sua firma su Il Giornale. Quale voce? Mario Draghi premier di un governo tecnico, magari già a primavera, quando la maggioranza giallorossa potrebbe co

MotoGP - GP Australia 2019 : perché sono state cancellate le qualifiChe? Cosa è successo e cosa accadrà : griglia di partenza e possibile recupero : Il sabato del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP come temuto, è stato letteralmente funestato dal meteo. Prima la pioggia, quindi il fortissimo vento (in arrivo da più direzioni) hanno spinto i piloti a recarsi direttamente in prima persona presso la direzione gara, soprattutto dopo il brutto incidente di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) nel corso della FP4, con il portoghese che è finito sull’asfalto dopo la staccata di curva 1, ...