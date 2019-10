Cercare lavoro online | 4 consigli per fare centro

Su Google cerchiamo già tutto. Ora possiamo Cercare anche lavoro : Google e LinkedIn lanciano nuove funzionalità sui loro portali (rielaborazione grafica: Gabriele Porro) Arrivano delle novità nel campo della ricerca del lavoro via internet. Google porta in Italia una nuova funzionalità che permetterà agli utenti in cerca di lavoro di usufruire del motore di ricerca per sondare internet alla ricerca di opportunità lavorative e LinkedIn lancia il suo hub per organizzare meeting lavorativi e pianificare eventi ...

Donna si licenzia dal lavoro per Cercare il suo cane scomparso nel bosco : Cosa faresti se all’improvviso, tornando a casa, non trovassi più il tuo amato cane? In molti attaccano appelli con la foto dell’animale sui pali nella luce, pregando chiunque lo trovi di riportarlo a casa. Altri telefonano subito ai canili della città. Poi ci sono Carole e Verne King, che hanno deciso di licenziarsi dal lavoro per dedicarsi totalmente alla ricerca di Katie, il loro border collie. Tutto comincia quando i due coniugi, ...

