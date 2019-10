Carte o bancomat | a chi conviene il nuovo credito d' imposta

Manovra - bonus fiscale del 30% per i commercianti : sconti sui pagamenti con Carte e bancomat : Il governo sta pensando di introdurre un credito d'imposta al 30% per i commercianti per ogni transazione effettuata con il Pos: un sistema per aiutare i negozianti (con ricavi inferiori ai 400mila euro annui) che vedranno un aumento dei pagamenti elettronici e che costerà allo Stato 27 milioni nel 2020 e 54 a partire dal 2021.Continua a leggere

Bonus Befana - cos'è e quanto ti danno se paghi con bancomat e Carte di credito : In arrivo il Bonus Befana. Almeno se sarà confermata l'idea di cui si parla in vista della prossima legge di Bilancio. Si tratta, o meglio si tratterebbe, di un Bonus che verrebbe pagato all'inizio dell'anno, coincidente appunto con le date attorno alla festività dell'Epifania. Nella sostanza si tratta di un rimborso o di una restituzione – il termine inglese è infatti cashback – di parte ...

Bonus Befana - cos'è la novità in Manovra/ Premio per chi paga con Carte e bancomat : Bonus Befana, il 'Premio' per chi paga con carte e bancomat ed evita contanti: cos'è e come funziona la novità in Manovra Economica

Arriva il bonus Befana : se usi bancomat e Carte di credito lo stato ti restituisce una parte di quanto hai speso : «Non solo non tassiamo le merendine ma riduciamo l'Iva su pasta e latte e altri beni di prima necessità per aiutare le famiglie. E sapete che c'è? Alla fine dell'anno...

Manovra - in arrivo il bonus befana : fino a 475 di sconti per chi paga con Carte e bancomat : Il governo sta studiando alcuni strumenti per contrastare l'evasione fiscale attraverso gli incentivi per effettuare più pagamenti elettronici. Oltre al meccanismo del cashback l'esecutivo potrebbe mettere in campo un maxi-bonus, da restituire una volta l'anno, già denominato bonus della befana. Ecco cos'è e come potrebbe funzionare.

Nuova Iva - rincari e sconti per chi usa bancomat e Carte. Freno su Quota 100 In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

BANCOMAT E Carte CONTRO L'EVASIONE FISCALE/ Ma in Italia l'86% dei pagamenti è cash : BANCOMAT e CARTE di credito CONTRO L'EVASIONE FISCALE: è questa la nuova idea del governo. Ma in Italia sarebbe una vera e propria rivoluzione

Tassa sui contanti - regalo del governo alle banche. Carte e bancomat - ecco quanto ci costa : “Se torna a pagare domani in contanti le faccio volentieri lo sconto. Ovviamente, dice il ristoratore, le do lo scontrino, ma preferisco fare un favore a lei che alle banche: sa quanto mi costa accettare un pagamento con la carta di credito?” La risposta è nei documenti delle banche italiane: può arrivare fino al 9% dell’importo a cui, però, bisogna aggiungere l’affitto del Pos, le spese una tantum ed eventuali manutenzioni.Da cinque anni è ...

Stop al contante - come il governo vuole incentivare i pagamenti con Carte e bancomat : Per ridurre l'uso del contante e incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici attraverso carte e bancomat, il governo sta pensando ad alcune misure da introdurre già con la prossima legge di Bilancio. La prima opzione è quella di infliggere sanzioni ai commercianti che non si dotino dei Pos. La seconda è quella di tagliare le commissioni per i pagamenti sotto una certa soglia.