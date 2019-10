Cantù-Dinamo Sassari oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) La giornata dellaA disi chiuderà con il posticipo tra l’Acqua S.Bernardoe il Banco di Sardegna. Una partita importante sicuramente per la squadra di Pozzecco, che ha già disputato il turno di riposo, e dunque punta a restare a contatto con la parte alta della classifica. Anchecerca un successo e soprattutto conferme dopo la bella vittoria nell’ultimo turno contro Trento. L’Acqua San Bernardo cercherà di sfruttare il fattore campo per agganciare in classifica a quota sei punti proprio la. Acqua S.Bernardo– Banco di Sardegna, sfida valevole per la sesta giornata dellaA 2019/2020, si giocheràalle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Eurosport Player. IL PROGRAMMA COMPLETO DI CANTU’-DOMENICA 27 OTTOBRE Ore ...

AllAroundnet : @LegaBasketA 6^giornata 2019-20 la presentazione di @Fortitudo103 vs @PistoiaBasket e @PallCantu vs @dinamo_sassari - Pianeta_Basket : Lega A - Cantù, a Desio arrivano i giganti della Dinamo Sassari - webmagazine24 : #Cantù Dinamo Sassari, le parole di Gerosa e Pancotto -