Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2020 | sorteggio Elite Round Data | programma e

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : l’Italia vince il girone di Eboli - la Bielorussia non fa la goleada. Primo posto cruciale : L’Italia ha vinto il main round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, il Primo posto nel girone disputato al PalaSele di Eboli è fondamentale per la nostra Nazionale che sarà dunque testa di serie nel sorteggio dei gruppi della fase decisiva delle Qualificazioni. Oggi pomeriggio gli azzurri hanno sconfitto l’Ungheria per 4-1 e per chiudere al comando dovevano sperare che la Bielorussia non battesse l’Inghilterra ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020. Italia-Ungheria 4-1 - Alessio Musti : “Vinta una partita da dentro o fuori” : L’Italia ha sconfitto l’Ungheria per 4-1 e ha così stacco il pass per il turno decisivo delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Bel successo della nostra Nazionale al PalaSele di Eboli e grande soddisfazione anche da parte del CT Alessio Musti che ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, c’era tanta pressione perché era una partita da dentro o fuori e ...

1'40" Ercolessi intercetta ma non inquadra la porta. 3'11" L'Italia è ormai qualificata alla fase successiva, resta da capire se come prima o seconda del girone. Determinante sarà Bielorussia-Inghilterra. 4'28" GOLLLLL!!!!! Canal approfitta dell'errore avversario e segna da lontano! Italia-Ungheria 4-1. 6'46" Solito canovaccio degli ...

9'04" GOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sbaglia l'Ungheria e Romano li punisce dalla distanza. Italia-Ungheria 3-1. 9'42" Ammonito Romano. 10'39" Gol Ungheria. Subito in gol i magiari col portiere di movimento. Italia-Ungheria 2-1. 11'10" L'Ungheria, ad un passo dall'eliminazione, tenta il tutto per tutto e mette il ...

2'25" Traversa di Canal! Italia ache sfortunata in questo frangente. 4'15" Musumeci prova a sfondare per prendere il sesto fallo ma viene fermato regolarmente. 7'30" GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Rimessa di Merlim, al volo Canal la mette nell'angolino basso! Italia-Ungheria 1-0. 8'17" Palo dell'Ungheria su azione ...

Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5: alle ore 16.00, si aprirà con il match tra queste due Nazionali l'ultima giornata di sfide che di concluderà con la sfida tra Bielorussia ed Inghilterra. L'Italia arriva a questo match a quota 4 dopo il ...

Calcio a 5 - qualificazioni Mondiale 2020 : l’Italia è pronta alla prova del nove contro l’Ungheria. Fondamentale trovare la vittoria : L’Italia si prepara per scendere in campo domani a Eboli contro l’Ungheria per la partita finale del Gruppo 4 di qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5. Al momento gli azzurri capitanati dal ct Alessio Musti si trovano in testa al raggruppamento con 4 punti conquistati grazie alla vittoria arrivata contro l’Inghilterra, a pari punti con la sorpresa Bielorussia che è riuscita ad avere la meglio 2 a 0 della formazione ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : l’Italia rialza la testa e torna in vetta al girone. Inghilterra battuta 4 a 1 : Al Pala Sele di Eboli l’Italia rialza la testa trionfando per 3 a 0 contro l’Inghilterra grazie alla seconda doppietta in due giorni di Alex Merlim. Gli azzurri erano chiamati alla reazione immediata dopo il brutto pareggio di ieri con la Bielorussia e si trovavano di fronte la squadra più abbordabile del girone. I ragazzi di Musti sono usciti dai blocchi certamente in modo migliore rispetto al match di ieri, tuttavia il risultato si ...

L'Italia, grazie al successo sull'Inghilterra, va in testa al girone del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2020 (+3 differenza reti). Questo però non basta agli azzurri per garantirsi la qualificazione al prossimo turno: tutto infatti si deciderà domenica – alle ore 16 – nella sfida decisiva contro L'Ungheria. Classifica: Italia 4 (+3) Bielorussia 4 ...

01'00 Ultimo minuto: palla ancora nei piedi degli ospiti, che continuano a spingere col portiere di movimento. 01'09 Alla ripresa del gioco, Ercolessi viene ammonito per un brutto fallo su Medina. 01'22 ITALIA 3-1 INGHILTERRA: Dal dischetto accorcia Rexha 01'22 MERLIM COMMETTE FALLO DA RIGORE INTERCETTANDO COL BRACCIO UNA CONCLUSIONE! 01'47 Il pressing ospite ...

07'18 Iniziativa di Musumeci: tiro sventato in qualche modo da Croft. 09'29 MIRACOLO DI MAMMARELLA IN USCITA SU WARD! Palla persa dall'Italia in uscita, contropiede inglese e strada sbarrata dal portierone all'attaccante britannico. 10'00 Si entra negli ultimi seicento secondi di gioco. 10'30 Nessuno sviluppo sul tiro dall'ipotetica ...

18'24 MEEEEEEEEEEEEERLIM PER L'1-0! Solito 1 vs 1 vincente del fantasista italiano che lascia sul posto Medina e scarica verso la porta il tiro del vantaggio. 19'21 MIRACOLO DI CROFT SUL TIRO DI MARCELINHO! L'estremo difensore devia in angolo la conclusione a botta sicura del numero nove dell'Italia. 19'59 SI RIPARTE! AZZURRI SUBITO IN POSSESSO DI PALLA I ...

I miracoli di Croft e la poca determinazione degli azzurri in alcune circostanze hanno fatto si che la prima frazione sia scivolata verso uno 0-0 pericolosissimo per gli uomini di Musti che, nella ripresa, dovranno forzatamente cambiare passo se vorranno prendersi i tre punti e continuare a sperare di qualificarsi al prossimo turno,nel cammino verso i Mondiali 2020. 00'00 SI CHIUDE SULLO ...

03'22 Fallo di Goldstein su Marcelinho. Punizione, con uno schema che viene però capito dall'Inghilterra che allontana. 03'43 Tiro di Romano da lontanissimo. Murato: solo rimessa laterale. 04'02 Nessuna azione degna di nota, in uscita dal timeout. 04'58 Si riprende. 05'03 Timeout Italia. 05′ 20 L'Inghilterra mette per la prima volta fuori il naso ...