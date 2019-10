Cagliari | il nuovo stadio avrà una capienza da 25mila posti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Iloggi ha unodefinito provvisorio, la Sardegna Arena, con unadi 16.233a sedere. Un impianto costruito in tempi record, in attesa di quello definitivo che dovrebbe essere pronto per la stagione 2021. L'impianto sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia che verrà abbattuto. Ilsarà molto moderno, una struttura all'inglese che diventerà la nuova casa del sodalizio rossoblu. Inizialmente ilera stato progettato per circa 21.000 spettatori. Successivamente poi laè stata incrementata fino a 25.200a sedere. In futuro La stessa potrebbe essere ulteriormente incrementata fino a 30 mila. Il direttore generale Mario Passetti ha spiegato: "Il nostro impianto potrà contenere oltre 25 mila spettatori, ma abbiamo allo studio anche un ulteriore ampliamento fino a 30 mila, in maniera tale da poterli ospitare eventuali ...

