Bce | l’addio di Draghi può essere l’occasione per qualcosa di rivoluzionario Ma guai a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) C’è una frase emblematica con cui il buon senso popolare di un tempo sintetizzava la biografia di una persona di successo, che si è affermata, che ha avuto fortuna: “Quello lì ha fatto i soldi”. In queste sei parole c’è la sintesi brutale, ma efficace, del gioco capitalistico. “Quello lì ha fatto i soldi” evidenzia al meglio la capacità di un individuo di creare valore, producendo o commerciando idee, beni, servizi. E ottenendo, in cambio, la moneta: commutatore di tutti i valori, strumento di scambio, unità di conto e riserva di valore per eccellenza. Ora, in occasione del discorso d’addio di Mario, forse è il caso di rispolverare questo detto. Marioè un uomo che “ha fatto i soldi”. Ma non tanto nel senso figurato suggerito dalla espressione proverbiale di cui sopra. Marioha “fatto” i soldi per davvero, in senso letterale. Li ha fabbricati e immessi nel mercato. ...

