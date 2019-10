Basket | Serie A 2019-2020 | Varese travolge Brindisi e Reggio Emilia conquista il secondo

LIVE Fortitudo Bologna-Pistoia - Serie A Basket in DIRETTA : sfida in equilibrio a metà secondo quarto (29-26) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-26 Tripla di Robertson. 26-26 Schiacciata di Brandt sull’assist di Petteway. Timeout per la Fortitudo. 26-22 Piazzato dentro l’area di Sims. 24-22 Tripla di D’Ercole e Pistoia arriva sul -2. 24-19 Due liberi di Petteway. 24-17 I primi due punti del secondo quarto sono di Stipcevic. FINISCE IL PRIMO quarto! Partita meglio Pistoia, ma ora la Fortitudo sembra aver preso in ...

LIVE Fortitudo Bologna-Pistoia - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33: La Fortitudo cerca una vittoria per restare nelle posizioni di vertice della classifica. E’ stato un buon inizio di campionato per Bologna, che ha ottenuto tre vittorie in cinque partite. 18.30: Buonasera cominciamo la DIRETTA di Fortitudo Bologna-Pistoia. Il programma della partita Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Oriora Pistoia, sfida valevole per la ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Sassari, match valido per la sesta giornata di Serie A 2019-2020. L’appuntamento è alle ore 20.45 quando inizieranno le ostilità tra queste due formazioni. Dopo il turno di pausa tornerà in campo il Banco di Sardegna Sassari. La squadra ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Sassari, match valido per la sesta giornata di Serie A 2019-2020. L’appuntamento è alle ore 20.45 quando inizieranno le ostilità tra queste due formazioni. Dopo il turno di pausa tornerà in campo il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano gladiatoria a Roma! L’Olimpia batte 73-79 la Virtus Roma : Milano finalmente dimostra anche in Italia di essere una squadra vera. Nel match che ha aperto la domenica di Serie A, infatti, è arrivata una solidissima vittoria sul campo difficile della Virtus Roma, oggi spinta da 7591 anime (mai così dal 2008). Una partita per lo più comandata dai padroni di casa che Milano riesce a riprendere tra le mani andando oltre quelle che sono le reali difficoltà e con un ultimo periodo di grande maestria. MVP della ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano torna a vincere : Tarczewski e Micov stendono Roma : Vittoria in trasferta per L’Olimpia Milano nella sesta giornata di Serie A: Tarczewski e Micov firmano 15 punti a testa nella vittoria su Roma Dopo le vittorie di Trento, Bologna e Venezia negli anticipi del sabato, la sesta giornata della Serie A di Basket prosegue con la prima sfida della domenica fra Roma e Milano. Dopo il successo casalingo in Eurolega sul Fenerbahce, L’Olimpia Milano torna a vincere anche in campionato interrompendo ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 58-62 - Serie A Basket in DIRETTA : Rodriguez e Micov guidano la rimonta meneghina. Milano avanti con ancora un quarto da giocare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-66 Della Valle! Nuovo +4 Milano. 62-64 Micov da due! 62-62 Baldasso! Parità per Roma. 60-62 Alibegovic apre le marcature nell’ultimo quarto. Finisce qua il 3/4. Incredibile rimonta di Milano. 58-62 BOMBA DI Rodriguez ALLO SCADERE! Massimo vantaggio Milano 58-59 Tarczewski concretizza un gioco da tre punti e Milano è avanti. 58-56 Roma di nuovo avanti con Buford. 56-56 Bomba della ...

LIVE Fortitudo Bologna-Pistoia - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Oriora Pistoia, sfida valevole per la sesta giornata delle Serie A di basket 2019-2020. E’ stato un inizio di stagione sicuramente positivo per la Fortitudo, che si trova nel gruppone a sei punti e cerca di mantenere la parte alta della classifica. Una Bologna finora perfetta tra le mura amiche e che cerca di riscattare la ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 43-30 - Serie A Basket in DIRETTA : i capitolini sono scatenati e a fine primo tempo guidano con 13 punti di vantaggio sui meneghini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo sul risultato di 43-30 per i padroni di casa. 43-13 El Chacho con due liberi, -13. 43-28 Moore da tre con l’aiuto del tabellone! 40-28 1/2 ai liberi per Tarczewski. 40-27 Milano a -13 con un libero di Nedovic. 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 29-16 - Serie A Basket in DIRETTA : la squadra della capitale domina i meneghini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal post. 33-22 Micov col jumper da pochi metri al canestro. 33-20 1/2 ai liberi di Mack. 33-19 Due punti in penetrazione di Mack. 33-17 Ancora due punti per Roma. 31-17 1/2 ai liberi per Micov. 31-16 Pini apre le marcature nel 2/4. Finisce il ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - Serie A Basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per un ragazzo del Petriana, società cestistica romana, scomparso ieri notte, all’età di 17 anni, in un incidente stradale. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma – Olimpia Milano di OA Sport. La partita partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - Serie A Basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro L’Olimpia Milano torna in campo nel primo pomeriggio a caccia di un successo in campionato, dopo aver ottenuto il terzo trionfo consecutivo in Eurolega, venerdì, contro il Fenerbahce, sul campo della neopromossa Virtus Roma. Il ritorno di questa grande classica della pallacanestro ...

Virtus Roma-Olimpia Milano oggi - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il 21 dicembre 2014, l’ultima sfida tra le due squadre a Roma (ma al PalaTiziano). Il 12 aprile 2015, l’ultima in assoluto. Il 6 marzo 2011, l’ultima al Palazzo dello Sport (che poi, per i romani, è semplicemente il PalaEur). Torna nella sua miglior cornice la battaglia delle metropoli: Virtus Roma-Olimpia Milano. Tanta storia passa attraverso questo confronto: la finale scudetto del 1983, con l’allora BancoRoma di Larry Wright ed ...

Virtus Roma-Olimpia Milano oggi - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il 21 dicembre 2014, l’ultima sfida tra le due squadre a Roma (ma al PalaTiziano). Il 12 aprile 2015, l’ultima in assoluto. Il 6 marzo 2011, l’ultima al Palazzo dello Sport (che poi, per i romani, è semplicemente il PalaEur). Torna nella sua miglior cornice la battaglia delle metropoli: Virtus Roma-Olimpia Milano. Tanta storia passa attraverso questo confronto: la finale scudetto del 1983, con l’allora BancoRoma di Larry ...